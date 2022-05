Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan sunt în centrul celui mai mediatizat divorț din showbizz-ul și fotbalul românesc. S-au făcut multe acuze, au fost replici acide, vehemente, deznodământul este departe de final.

Actualul antrenor al Universității Craiova a fost invitatul lui Denise Rifai în cadrul emisiunii ”40 de întrebări”, la Kanal D, una care a fost deja prefațată de reacții dure din partea fostei soții, Anamaria Prodan, chiar vinerea trecută, în Libertatea.

”Acel incident cu Alexa, cu pumnul”

”Când ați încetat s-o mai iubiți pe Anamaria Prodan?”, a deschis jurnalista Kanal D seria întrebărilor despre fosta soție. ”Momentul delicat al căsniciei a fost când am văzut acel incident cu antrenorul de fotbal Dan Alexa, când a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana, i-am zis că va fi foarte greu să trec peste acel lucru! De atunci lucrurile au luat o întorsătură”, a explicat tehnicianul.

La finalul unui meci din Liga 1, în vara 2019, Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, fiind filmată întreaga scenă, iar situația a fost comentată ca o dispută între iubiți. Sau foști iubiți, fiindcă Alexa era cu o altă femeie la acel moment.

”Îmi pare rău că i-am dat speranțe”

El era ”Soarele” pentru Ana, ea era ”sufletul meu pereche” pentru Laur. ”Ați mai fi divorțat dacă nu exista acel incident?”, l-a mai întrebat Denise Rifai pe intervievat. ”Nu! Pentru că nu știam și nu m-a interesat niciodată să controlez ceea ce face Anamaria. Merg pe premisa că am încredere în omul de lângă mine, cum și el ar trebui să aibă încredere în mine. Apar multe discuții când e o persoană public. Când a fost acel episod, eu fiind în Dubai cu ambii băieți, am avut o discuție cu Ana, Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, am luat eu acea decizie. Am încercat eu să trec peste acel moment, dar n-am putut. Îmi pare rău că i-am dat eu speranțe Anei atunci. Cel mai bine și mai sănătos era să pun capăt atunci”, a replicat Reghecampf.

”Nu pot spune nici acum sută la sută că m-a înșelat”

Bărbatul a recunoscut că nu are nicio dovadă că soția i-a fost infidelă: ”Nu m-am gândit niciodată că Anamaria mă înșeală. Și nu pot spune nici acum sută la sută că m-a înșelat. Că nu am prins-o. Doar am văzut acel gest, că nu e ceva de ceartă, ci că este un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Eu nu urmăresc persoana de lângă mine! Dacă am înșelat-o? Vă referiți la declarațiile Anei? Eu nu am bătut pe nimeni în public, nu m-a filmat nimeni în public, că ea face tot felul de mesaje și le trimite de pe alte telefoane și spune… Nu, nu am înșelat-o și nu există nicio dovadă în această direcție”.

”Ea este femeia-imagine, eu sunt timid”

Developând diverse momente din căsnicia celor doi, Reghe a transmis că el și Ana nu au fost de multe ori pe aceeași lungime de undă: ”Nu mi-am dorit niciodată ce și-a dorit Anamaria. Am avut mereu discuții acasă pe tema asta. Niciodată nu mi-am dorit să fiu pe coperta ziarelor, să fiu gratuit acolo! Multe declarații nu sunt date de mine. Nu am fost de acord cu multe lucruri. Nu-mi place să fiu monden. Sunt un antrenor de fotbal, atât. Amândoi am crescut împreună. Poate și ea a beneficiat că am fost antrenor, i s-au deschis ușile datorită acestui lucru. Toate aceste lucruri nu fac decât să-i scadă din popularitate. Nu-i fac cinste! Ea este genul de femeie-imagine, eu sunt diferit, nu deranjez, nu mă bag în seamă cu cineva dacă nu-l cunosc. Mulți spun că sunt îngâmfat, încrezut, dar de fapt sunt timid”.

”Lumea s-a întors invers pentru mine”

În vara anului trecut, în cadrul unei petreceri fastuoase la Snagov, Ana și Reghe și-au reînnoit jurămintele. La scurt timp, au apărut dispute și semnale că cei doi se vor separa, ceea ce s-a și întâmplat. ”Nu cred că trebuie să ai curaj să divorțezi. Nu suntem la pușcărie, nu e cineva obligat să stea cu altcineva. Acesta e un alt regret, că i-am dat Anei impresia că totul este OK, nu trebuia să particip la acel eveniment, dar m-a făcut să mă gândesc mai profund la ceea ce vreau să fac cu viața mea. Când am decis să pun punct relația cu Ana a fost acel incident, mi-a explicat acel eveniment în 3-4 variante. Mi-am dat seama că nu e OK, că sunt mințit. Lumea s-a întors invers pentru mine! Niciodată nu mă gândesc că persoana de lângă mine mă poate înșela sau să mă trișeze. Am divorțat fiindcă am simțit”, a conchis Reghe.

