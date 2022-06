Ieri seară, la Palatul Regal din București a avut loc un eveniment organizat de o cunoscută casă de bijuterii. Au fost premiate femeile remarcabile din România, printre acestea Mihaela Geoană, Malvina Cservenski, Maria Lucia Hohan. Au participat foarte multe celebrități: Andra, Monica Bîrlădeanu, Anca Țurcașiu, Oana Sîrbu, Elena Gheorghe, Maurice Munteanu, Mihai Leu, Andreea Răducanu, dar și Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, iubita lui.

Prezentatorul Cătălin Măruță s-a întâlnit cu cei doi și nu a ratat ocazia de a-i saluta și de a face o poză împreună. Laurențiu Reghecampf a purtat haine elegante, s-a îmbrăcat în negru din cap până în picioare, iar Corina Caciuc a ales o cămașă albă și pantaloni negri. Părul l-a avut prins și a fost machiată discret.

Aceasta a fost prima apariție publică a celor doi la un eveniment de când au deveni părinții unui băiețel. Reghecampf și Corina Caciuc i-au spus lui Măruță că pe Liam l-au lăsat acasă. Băiețelul a venit pe lume pe 19 mai și este al treilea copil al antrenorului de fotbal.

Povestea de iubire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Invitat acum câteva luni la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani, la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască. De asemenea, Anamaria Prodan, care e încă soția lui, a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani. Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca și cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

