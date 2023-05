În urmă cu 6 ani, Majda Aboulumosha începea o relație cu Mihai, fostul iubit al lui Laurette. Fotomodelul are o fetiță cu Mihai, iar aceasta merge destul de des în vizită la tatăl ei. Pentru playtech.ro, fosta asistentă TV a spus că fiica ei merge la tatăl ei, nu la iubita acestuia.

„Fetița se duce la tatăl ei, în vizită, nu la ea. Nu mă interesează subiectul, nu vorbesc despre persoanele care nu sunt de față”. Între Laurette Atindehou și Majda Aboulumosha există o tensiune, pentru că au împărțit același bărbat. Fotomodelul nu mai vorbește cu actrița de 6 ani, iar situația nu s-a schimbat deloc între el.

În prezent, fiica lui Laurette și a lui Mihai are 12 ani și învață la o școală din Franța, acolo unde s-a mutat de o scurtă perioadă cu mama ei. „Fiica mea învață acum la o școală din Franța, e mai ușor acolo pentru ea, lumea e mai tolerantă. Acolo sunt copii din toate părțile, sunt copii din Ucraina, Moldova, Anglia, din România. Mi-am făcut și două prietene mămici românce, stabilite în Franța, de opt ani, mă întâlnesc în fiecare dimineață la școală cu ele”.

„Noi locuim de când ne-am cunoscut împreună”

Relația pe care Majda o are cu Mihai este un foarte serioasă. Cei doi și-au construit o casă împreună, însă au hotărât să locuiască tot la bloc. Actrița are și ea o fetiță dintr-o relație anterioară, însă o crește împreună cu actualul ei iubit.

„Noi ne-am făcut o casă, după care am hotărât că eu nu aș putea să locuiesc momentan în ea. Casa încă există acolo. Atunci am achiziționat un apartament, pe care mi l-am dorit foarte mult. Apropiații mei știu cum am muncit pentru acest vis.

Cred că pentru fiecare om în viața asta, femeie sau bărbat, contează foarte mult să se simtă bine în locul în care stă”, spune Majda Aboulumosha pentru unica.ro.

De asemenea, actrița consideră că ideea de a construi o casă a fost foarte bună. „A fost o investiție medie, am prins o piață imobiliară bună. Am așteptat, toată lumea îmi spunea că o să cadă piața. La un moment dat mi-am dat seama că aștept de trei ani și nu mai cade nimic. Ce ar fi însemnat o scădere, 1.000, 2.000 de euro? Nu ar fi fost ceva major.

Au fost ani în care a scăzut cu 10%, 20%, dar asta nu s-a întâmplat acum. De prima dată când am intrat în apartament, am simțit că e al meu. Chiar cred în destin și am impresia că lucrurile se întâmplă cu un scop. Sunt Balanță, mă hotărâsc destul de greu. Mai ceream păreri, dar de data asta am zis că asta este”.

Majda mărturisește că relația cu Mihai merge foarte bine și au locuit împreună încă de la început. Între ei există respect și o iubire sinceră.

„Suntem foarte bine, există respect și iubire între noi. Suntem un întreg, dar este foarte important să fie armonie într-o relație. Noi locuim de când ne-am cunoscut împreună și ne știm foarte bine. E clar că, la un moment dat, dacă o să existe pasul acesta, o să aflați. Ce-i drept, nu am îmbrăcat niciodată rochia de mireasă. Am refuzat inclusiv ședințe foto în rochie de mireasă, în telenovele nu am purtat-o”, mai spune ea.

