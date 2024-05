În vârstă de 30 de ani, Lidia Buble e una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe din România. Cântăreața provine dintr-o familie numeroasă, iar părinții săi locuiesc la Deva, în județul Hunedoara. Mama cântăreței și tatăl acesteia au împreună 11 copii: Lorena, Diana, Elisei, Lidia, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin și Iosif. Lidia Buble a povestit mereu că a avut o copilărie frumoasă, chiar dacă au stat destul de înghesuiți într-un apartament cu patru camere din Deva.

Ce sfat a primit Lidia Buble de la tatăl ei

De la tatăl ei, care e pastor la o biserică penticostală, ea a primit multe sfaturi de-a lungul timpului. Lidia Buble nu a uitat nici până acum vorbele spuse de tatăl său în copilărie, motiv pentru care nu râvnește să fie altcineva, față de cine este.

„Tati de mici ne-a spus că așa cum ne-a creat Dumnezeu, mai frumoase de atât nu ne poate face nimeni, iar Dumnezeu nu dă niciodată greș. Cu toții suntem frumoși în felul nostru. Să ne iubim exact așa cum suntem, acesta este cel mai important lucru.

Niciodată nu mi-am dorit să fiu ca x, y, z, am vrut să fiu ca mine. Știu că am foarte multe defecte, însă am încercat să le transform în atuuri și să mă mândresc cu ele”, a declarat Lidia Buble la Antena Stars, conform Spynews.

Totodată, în același interviu, ea a vorbit și despre cel mai mare defect al ei. „Cel mai mare defect pe care l-am avut și care din păcate, încă se mai află în viața mea, încerc să îl domolesc cât se poate, este faptul că ofeream încrederea mea foarte ușor oamenilor și am fost trădată de foarte multe ori”, a adăugat artista.

Lidia Buble le-a ascuns la început părinților cu ce se ocupă

Cântăreața are șase frați, patru surori și 30 de nepoți. Chiar dacă are o relație foarte apropiată cu părinții săi, Lidia Buble a mărturisit că la început i-a fost rușine să le spună ce face. „Mă poartă în rugăciuni în fiecare zi, mă susțin și-mi dau sfaturi în orice situație m-aș afla. La început le-a fost foarte greu, pentru că eu n-am avut curajul să le spun că am intrat în industria muzicală”, a spus Lidia Buble, la Fresh by Unica.

Lidia Buble s-a lansat în urmă cu 10 ani, mai exact în anul 2014, cu piesele „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, sub îndrumarea lui Adrian Sînă de la Akcent. Cântăreața le-a ascuns la început părinților săi cu ce se ocupă, iar un vecin le-a spus că fiica lor cântă. Tatăl artistei, care este pastor, i-a spus fiicei sale că nu trebuia să se ferească. Deși nu au fost prea încântați la început de meseria Lidiei, aceștia au susținut-o.

„«Măi, Lidia, tati, dar e posibil să nu ne spui? Să aflăm din vecini…». Au fost un pic necăjiți că nu i-am anunțat, dar n-am avut curaj și nu am îndrăznit pentru că și pentru mine era ceva ireal”, a povestit Lidia Buble. După ce au văzut că fiica lor are o carieră de succes și că este apreciată de oameni, părinții ei și-au schimbat părerea.

„Ei au fost foarte echilibrați. Mereu se roagă pentru mine”

„Văzând că fac cu foarte multă dragoste acest lucru și că nu fac altceva decât să bucur sufletele oamenilor (n.red. – părinții) or ajuns să mă susțină. A fost șocul mare la început. Începuseră să curgă telefoanele din presă și nu erau obișnuiți cu treaba asta”, a mai spus Lidia, vorbind despre părinții ei, Rahela și Viorel Buble.

Mai mult, cântăreața spune că părinții săi nu mai cred toate informațiile care apar despre ea pe internet. „În principal asta îi interesează. Ei știu varianta adevărată. Ei au fost foarte echilibrați. Mereu se roagă pentru mine. (…) Dacă nu-i aveam pe ei, nu știu dacă aș mai fi fost atât de puternică. Verdictul din partea familiei, cel puțin pentru mine, este cel mai important”, a mai spus cântăreața pentru sursa mai sus-menționată.

