„Vă mulțumesc tuturor pentru urări! Nu știu când au trecut 38 de ani, însă știu că sunt mulțumită de tot ce am realizat până acum.

Vreau să contiuni tot așa și în curând o să vă prezint cu bucurie proiectele la care lucrez în această perioadă!!! ps.Tortul meu de anul acesta a fost absolut superb. Așa este când ai prieteni care te iubesc și te cunosc atât de bine”, a scris Lavinia Pârva pe rețelele de socializare.

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit în 2017, în Bulgaria, și au împreună un băiețel, pe Alexandru, în vârstă de 3 ani. În urmă cu ceva timp, aceasta a mărturisit că s-a ocupat singură de creșterea micuțului, preferând să nu apeleze la o bonă.

„Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită. Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. (…) Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă.

Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură.”, a declarat Lavinia Pârva în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu câteva luni.

