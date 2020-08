Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. se relaxează în Bulgaria. Cum arată artista, după ce a slăbit 30 de kilograme

Cu o dietă echilibrată și mult sport, vedeta a reușit să-și recapete silueta dinainte de a rămâne însărcinată.

Pe parcursul sarcinii, Lavinia a reținut foarte multă apă în corp, însă acum a demonstrat tuturor că a avut ambiție și a scăpat de kilogramele în plus. Deși este tot timpul cu fiul ei, artista nu a renunțat la a avea grijă de felul în care arată.

Lavinia Pârva este acum în vacanță și s-a afișat mândră în costum de baie. Vedeta se simte bine în pielea ei și asta este cel mai important.

“Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta, care, totuși, pentru a arăta perfect, în ultima vreme, a recurs și la o cură.

“Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară.

Prânzul: grătar (pește sau un alt tip de carne) și legume (salată sau la grătar).

Mișcare: minim 35 – 40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) și nimic altceva oricât mi-ar fi de greu”, a spus Lavinia, potrivit VIVA!



