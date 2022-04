„Legații” spune povestea unui grup de colegi care ajunge la munte, în teambuilding, pregătiți pentru un weekend specific corporatiștilor. După o noapte în care petrec, aceștia află la micul dejun, de la Răzvan, CEO-ul companiei, că de data asta urmează să facă ceva aparte. Mai exact, să plece într-o drumeție de 24 de ore pe un traseu de munte, însă nu oricum, ci legați între ei cu o sfoară. Obiectivul este să ducă la capăt acest experiment, fără ca cineva să se dezlege. Unii dintre ei protestează, dar până la urmă își iau minimul necesar, se leagă la o distanță de doi metri între ei și pleacă la drum.

„A fost un proiect foarte ambițios, din punctul meu de vedere, pentru că a fost pentru prima dată când mi-am forțat puțin strategiile. M-am orientat spre o zonă în care îmi doresc să ajung, respectiv smart content. Nu mai sunt subiecte ușurele, facile. Am ales un subiect care să provoace audiența. Mi s-a părut cu atât mai interesant că distribuția a reacționat foarte bine la această idee și că nu eram eu singurul nebun care voia să facă altceva. Totul a fost spectaculos la filmări, cu o energie foarte, foarte bună. Pe de altă parte, a fost un proiect ca toate celelalte, pentru că a fost un proiect de suflet.”, a povestit regizorul Iura Luncașu.

Având în vedere distribuția din care fac parte nume importante ale industriei muzicale din România, filmul vine și cu o coloană sonoră actuală, pe care se vor auzi Smiley, ȘATRA B.E.N.Z, Skizzo Skillz, Nicole Cherry, Bruja, Jean Gavril, Amuly, August Day și Tobi Ibitoye.

Ultima piesă lansată de Smiley, într-o colaborare inedită cu ȘATRA B.E.N.Z, „Bani mulți (Fii tot ce poți)”, este extrasă de pe coloana sonoră a filmului semnat de regizorul Iura Luncașu. O altă colaborare neașteptată este cea dintre Skizzo Skillz și Nicole Cherry pentru piesa „Lalele Lila”.

Recomandări „Ce înseamnă dispărut fără urmă? Fiul meu a murit?”. Mamele recruților din crucișătorul scufundat Moskva își caută copiii

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Subiectul filmului a suferit unele modificări de-a lungul procesului creativ, însă toți cei aleși în distribuție, majoritatea nume consacrate ale industriei muzicale din România, au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, a precizat Iura Luncașu.

„Distribuția a fost aleasă foarte ușor, pentru că eu căutam niște fețe foarte cool. Nu că nu aș fi găsit printre actori așa ceva. Diferența e că, inițial, povestea era despre niște cântăreți, iar ulterior am schimbat ideea scenariului și am ajuns la IT-iști. Dar, inițial, ideea de bază era că un grup de cântăreți, artiști mergeau într-un teambuilding de creație, la munte. Din acest motiv am ales cântăreți. Cine poate să joace mai bine rolul unui artist, cuiva din interior, decât ei, care știu despre ce e vorba?

Din mai multe motive, scenariul a suferit modificări, pentru că acesta este procesul de creație, și din artiști au devenit IT-iști. Toți joacă foarte bine. Nu poți să spui că se joacă doar pe ei, pentru că nu toți fac asta. Sunt unii care fac într-adevăr roluri puternice de compoziție și se descurcă foarte bine, cum ar fi cazul lui KEED. Sunt persoane cu care îmi doream să lucrez de mult.”, a mai spus Iura.

„Legații”, produs de Lucas Art Film, Next Spot, Arc Pictures și HaHaHa Production, poate fi urmărit exclusiv pe Netflix.

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro Liderul cecenilor, anunț ȘOC din Ucraina! Orașul care intră în posesia Rusiei 'înainte sau după prânz'

Observatornews.ro Şi-a ucis soţia plonjând intenţionat cu maşina în râu. Italianul a înotat până la mal, lăsând-o pe mama copiilor lui să strige după ajutor până s-a înecat

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2022. Vărsătorii sunt principala sursă de stres pentru ei prin consumul dezorganizat al resurselor

Știrileprotv.ro Veste bună pentru toți salariații din România. Parlamentul tocmai a adoptat Legea

Orangesport.ro Incredibil | Ce s-a întâmplat pe un stadion din Siberia. Ruşii, extrem de furioşi din cauza războiului din Ucraina

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu