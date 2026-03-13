Alina Sorescu a avut o legătură specială cu regretatul artist: au prezentat împreună Cerbul de Aur, dar și Eurovisionul.

„Ziua de azi (n.r: joi) a început trist cu această veste. Mugurel mi-a fost coleg de prezentare. Am prezentat împreună o Selecție Națională de Eurovision. Am prezentat, tot împreună, și mai multe faze ale Festivalului Cerbul de Aur. Chiar în acea perioadă, lucram foarte strâns împreună, eram amândoi colaboratori ai Televiziunii Române. Se întâmpla în perioada 2008-2010”, a spus Alina Sorescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Pentru mine Mugurel a fost întotdeauna un exemplu, o sursă nesecată de informații, pentru că știa atât de multe. E ciudat și mi-e greu să vorbesc acum despre el la trecut. Știa atâtea despre muzică, despre artiști. Era un un om extrem de documentat, un muzician desăvârșit. Îmi pare rău cumva de tot ceea ce a însemnat el!

Dar, pe de altă parte, îmi pare bine că l-am cunoscut și că am fost într-o perioadă colegi. Muzica Holograf este cea care a rămas să vorbească acum despre el și care va fi dusă mai departe de colegii lui”, a povestit Alina Sorescu, pentru Click.

Trupa Holograf a anunțat că va respecta programul concertelor stabilit pentru luna martie, în ciuda pierderii recente a basistului Mugurel Vrabete. Decizia vine din dorința de a onora principiile artistului, care credea cu tărie că „spectacolul trebuie să continue”. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj emoționant transmis fanilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE