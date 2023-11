În ediția de vineri, 10 noiembrie, Leonard Miron a venit în platoul de la „Xtra Night Show”, unde a uimit pe toată lumea cu felul în care arată. În urmă cu câteva luni bune, el a apelat la un medic din Turcia, care i-a făcut operația de micșorare a stomacului. Fostul prezentator ajunsese să cântărească 110 kilograme și nu era deloc în regulă pentru sănătatea lui.

„Eu sunt un tip foarte asumat. Dacă mă întrebi ceva, eu nu o să o dau niciodată cotită. Să mă apuc să pun postări că am băut apă miraculoasă sau am respirat aer din pungă și am slăbit? Nu! În martie ajunsesem la 110 kilograme, ceea ce la vârsta și înălțimea mea… Eu am 1.75 metri. Am zis că trebuie să facă ceva. Am avut și preinfarturi în timpul pandemiei. A fost o chestie și de vanitate, evident. Când te duci să îți iei haine și vezi că nici măcar XXXL nu te mai încap… Mi-a zis Miguel: «Fă ceva, pentru că nu mai ai cu ce să te îmbraci»”, a declarat Leonard Miron.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Coaliția anti-Famiglie: ne-am săturat de mame, soacre și nași. Propunem, lângă declarația de avere, și declarația de cumetrie, pentru alegerile din 2024

Leonard Miron de la 111 kilograme la 77 de kilograme în 6 luni

Fostul jurnalist a ales să facă această intervenție, pentru că el consideră că nu este o persoană disciplinată ca să poată merge la sala de fitness și să țină un regim strict. Leonard Miron a ales să facă această operație, după ce a auzit cum gâfâia după ce mergea puțin pe jos.

„Pentru că eu nu sunt disciplinat… Eu am canalul meu de YouTube dedicat hotelurilor, vaselor de croazieră, zborurilor cu avioane și filmam un video, iar când l-am montat am auzit cum gâfâiam. Am zis că dacă am ajuns să gâfâi mergând 10 pași… Eu cu sala, cu sportul nu sunt. M-am întors acasă și am zis că trebuie să fac operație.”

„Stomacul meu este acum cât o minge de tenis”

În doar 6 luni, Leonard Miron a reușit să slăbească 34 de kilograme. Înainte de operație, el avea 111 kilograme, iar iubitul lui i-a atras atenția că nu mai are cu ce să se îmbrace, pentru că hainele nu-l mai cuprindeau.

„Pe 17 mai, atunci când m-au cântărit înainte de operație aveam 111 kg, iar acum 77 de kilograme. Nu e greu să te menții, dacă respecți niște reguli. Stomacul este un mușchi, iar în momentul în care îl forțezi el se va întinde iar. Eu, de exemplu, nu am mai mâncat până acum paste și orez. Stomacul meu este acum cât o minge de tenis. Din păcate, eu nu mai voie să beau băuturi acidulate. În rest mănânc orice. A fost o chestie pe care am vrut să o fac și m-am recuperat foarte repede. Acum sunt în perioada în care îmi cade părul. La sfârșitul lui noiembrie intru în concediu și o să mă rad pe cap”

Recomandări REPORTAJ. Trei generații ale unei familii de români emigrate în Suedia vorbesc despre viața furată vreme de mai bine de jumătate de secol: „Spălarea pe creier funcționa”

Fostul prezentator de la TVR susține că acum starea lui de sănătate este mult mai bună. Analizele i-au ieșit foarte bine și se bucură că nu mai are probleme medicale. Înainte avea tensiunea 22 și colesterolul era foarte ridicat.

Leonard Miron povestește că atunci când obișnuia să plece în vacanță cu iubitul său, ei erau nevoiți să ia două camere de hotel, pentru că el sforăia foarte tare, iar Miguel nu se putea odihni. „Acum avem loc în pat. Sunt puțin supărat pe Miguel, pentru că a spus că nu vrea să ajungem pe plajă și să arătăm ca Lady Diana și Sarah Ferguson. El e foarte disciplinat, pentru că face sport și mănâncă mai puțin.”

În continuare Leonard Miron continuă să slăbească, însă ar vrea să se oprească la această greutate. Fostul prezentator nu obișnuiește să facă sport, deși ar avea nevoie, iar singurul lucru care îl deranjează după operația de micșorare a stomacului este că a pierdut din masa musculară.