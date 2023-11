În sezonul 3 „Asia Express”, Lia Bugnar și Maria Buză au format una dintre echipele care au spus DA provocării. „Va fi aventura vieții noastre”, au transmis actrițele într-un interviu, înainte ca show-ul să fie difuzat la Antena 1.

Când sezonul a apărut pe post, Lia Bugnar nu s-a putut uita, a fost deranjată de felul în care montajul a fost făcut. Invitată în podcastul „E vremea mea”, actrița și scenarista a zis: „De la a treia ediție eu nu m-am mai uitat. N-am mai putut. Ei te bagă așa într-un șablon. Ba că ești mai în vârstă, au nevoie de antipatici și de simpatici.

Lia Bugnar, despre „Asia Express”: „Eu nu am știut că e așa, că nu mă duceam”

Eu nu am știut că e așa că nu mă duceam. Eu nu distribui niciodată un actor într-un spectacol de-al meu într-un rol pe care nu și-l dorește. Nu vrea el, îl iau pe altul. Problema cu astfel de emisiuni și, în special cu asta, e că te îmbrâncea într-un rol pe care tu nu-l voiai, în care realmente nu erai tu”, a dezvăluit ea, conform Click.

Știind ce a trăit în concurs, la probele dificile pe care le-a avut, Lia Bugnar i-a acuzat pe producătorii emisiuni că au difuzat doar anumite părți, care nu le-au pus într-o lumină bună pe ea și pe Maria Buză. Toți concurenții show-ului sunt filmați 16 ore pe zi în concurs, însă sunt difuzate doar câteva minute cu ei, într-o ediție.

„Aveau posibilitatea să facă asta pentru că ne filmau 16 ore pe zi. În alea 16 ore tu-mi găsești vreo 600 de mutre nefericite, mai ales când stai atâta în soare, și le pui unde vrei tu. Te fac de n-ai aer! Noi am tot stat să ne gândim, am tras de timp, am semnat contractul într-o lună, am stat foarte mult ca să încercăm să ne luam niște măsuri.

Nu poți să-ți iei nici o măsură! Te-ai dus acolo, ești ca un cobai pe o rotiță și dansezi cum vor ei, indiferent ce faci tu acolo bine sau rău. Filmul se face la final, acasă!”, a mai spus Lia Bugnar.

Lia Bugnar i-a interzis lui Anghel Damian să se uite la „Asia Express”

Click scrie că actrița i-a interzis și lui Anghel Damian, care pe vremea aceea îi era iubit, să se uite la show. Tot atunci, ea a postat și un mesaj pe Facebook în care și-a îndemnat urmăritorii să nu urmărească emisiunea.

„Acuma, aș avea o rugăminte la cei care au o simpatie pentru mine, pentru activitatea mea de făcător de teatru și postac pe Facebook. NU vă uitați la prima emisiune, eventual nici la a doua. Eu n-am fost niciodată o frumusețe, am fost așa, pe genul călău, ștearsă, dar cu capacitatea de a arăta decent dacă mă străduiesc.

În ultimii ani, de când calendarul a luat-o razna, pretențiile de la aspectul meu exterior au scăzut până la umilință. DAR potențialul pe care l-am etalat în această primă emisiune, potențialul de a fi monstruos de urâtă, la el mă refer, a depășit orice previziuni pesimiste pe care le-am avut.

Deci vă rog eu mult, dacă aveți vreo urmă de simpatie pentru mine, să nu vă uitați la primele vreo două emisiuni, că dup-aia eu zic că-mi mai trece fața aia. Adică eu așa trag nădejde, că n-o să umblu prin toată Asia aia de parcă mi-am revenit din moarte clinică.

Eu, una, având un iubit mult mai tânăr decât mine, și frumos ca un înger pe deasupra, știu sigur că am să fac pe dracu ghem să-l conving să ieșim la restaurant de câte ori e emisiunea. Nu pot să-mi forțez norocul și să-l las să vadă așa ceva”, a scris pe Facebook Lia Bugnar, la momentul difuzării show-ului , la Antena 1.

