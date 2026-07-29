Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat cu mult timp în urmă, iar atenția presei s-a îndreptat ulterior către noua familie a regizorului, Lia Bugnar a demonstrat o generozitate profesională rară. Actrița a ținut să clarifice încă din start că părerea ei este complet obiectivă, neavând nicio implicare în proiect.

Lia Bugnar: „Mi-ar fi plăcut ca serialul să fi fost făcut de altcineva decât de Anghel Damian”

În stilul său direct, scenarista le-a recomandat urmăritorilor din mediul online să nu rateze producția TV. Ea a lăudat calitatea imaginii, a scenariului și a jocului actoricesc.

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„Luni seara pe Pro TV e un serial românesc superb. «TRAFIC» se cheamă. Și sunt complet obiectivă, că n-am nicio legătură, nu-i scris de mine, nu joc în el, n-am participat în vreun fel. Arată senzațional, povestea te ține cu sufletu’ la gură și e jucată al naibii de bine.”

Mărturisirea despre faptul că regia este semnată de fostul ei iubit a fost făcută cu asumare totală, actrița abordând deschis eventualele suspiciuni.

„Mi-ar fi plăcut ca serialul să fi fost făcut de altcineva decât de Anghel Damian, ca să nu mă bănuiți de subiectivism, da’ e mâna lui și nu pot decât să mă bucur că a reușit un film așa de bun. Uitați-vă lunea, dacă vă amintiți, deși mai bine intrați pe Voyo și vedeți și cele 3 episoade care s-au difuzat deja. Pe Voyo sunt deja 4, că se dă un episod cu o săptămână mai devreme decât la televizor. Mi-e ciudă că n-am scris eu, da’ n-am cum să nu recunosc că abia aștept următorul episod. V-am vândut pontul, faceți ce vreți cu el, da’ filmul e bun tare. Cu plăcere”, a precizat ea.

Ce spune Lia Bugnar despre Tudor Chirilă și Dragoș Bucur

Lia Bugnar a analizat în detaliu și prestațiile actorilor din distribuție. Actrița s-a arătat bucuroasă să îl revadă pe micul ecran pe Tudor Chirilă, precizând că interpretarea acestuia este una de-a dreptul impresionantă.

„Mulți actori de toată admirația acolo, și mai tineri, dar și din cei pe care-i știm. O să pomenesc acum doar de Tudor Chirilă, pe care m-am bucurat mult să-l văd după atâta vreme într-un film și să constat că nu și-a ieșit din mână, ba dimpotrivă, e impresionant ce face și întrebarea de ce nu-l vedem mai des în filme se naște inevitabil.”

Aprecierea ei s-a îndreptat și către Dragoș Bucur. Scenarista a mărturisit că modul riguros și curajos în care acesta și-a construit rolul reprezintă o adevărată lecție de actorie pentru orice coleg de breaslă.
„O să spun și despre Dragoș Bucur, care mi-a luat piuitu’ pur și simplu. Minuțiozitatea și curajul cu care Dragoș și-a construit personajul sunt de studiat pentru orice actor tânăr sau mai puțin tânăr.”

Serialul „Trafic” este difuzat în fiecare seară de luni pe Pro TV, iar abonații platformei Voyo pot urmări episoadele în avans cu o săptămână față de difuzarea la televizor.

Sursa foto: Facebook – Lia Bugnar

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