Serialul, care va putea fi urmărit în curând la Antena 1, va aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist „Exatlon” şi multiplu medaliat la Campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Cine e Ana Bodea, actrița care joacă personajul principal din serialul Lia

Absolventă a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, fosta balerină care a absolvit Şcoala de Balet a Teatrului Balşoi din Moscova, Ana Bodea, îi va da viaţă Liei, o tânără de 20 de ani, fiică de profesor, care în urma pierderii tatălui său se vede nevoită să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova.

Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru. „Personajul pe care îl interpretez, Lia Călin, este, în primul rând, o tânără puternică, ambiţioasă, care a trecut prin multe încercări. Cel mai important pentru mine a fost faptul că atât doamna Ruxandra Ion, cât și scenariștii au venit cu ideea de a crea o punte între mine și Lia, aducând în povestea ei multe situații prin care am trecut și eu. Pentru mine, deși am fost obișnuită de mică să stau zile întregi la repetiții, acest proiect reprezintă o mare provocare, mai ales că un astfel de personaj trece printr-o gamă largă de trăiri şi sentimente.

Fiind la începutul carierei mele de actriță, uneori simt că este dificil să mă transpun în toate situațiile prin care trece Lia, mai ales că sunt ipostaze prin care majoritatea oamenilor nu au trecut niciodată. În același timp, toate aceste încercări îmi reamintesc cât de frumos și interesant este drumul pe care mi l-am ales şi sunt recunoscătoare că am ocazia să fac parte din acest proiect!”, a dezvăluit Ana Bodea.

Ștefan Floroaica a participat la „Exatlon”

Deşi nu este la prima experienţă cu proiectele TV, şi Ştefan Floroaica îşi va face debutul în actorie odată cu personajul său din proiectul Lia, Petru Vornicu. După succesul de care s-a bucurat prin participarea sa la competiţia sportivă televizată, Ştefan şi-a canalizat interesul spre actorie, urmând mai multe cursuri de specialitate în domeniu.

„Este primul meu rol, aşa că vine la pachet cu un mix de sentimente… entuziasm, încredere şi, deopotrivă, îndoială. Totul este nou pentru mine, iar personajul meu, Petru Vornicu, mă provoacă să-mi ies din zona mea de confort şi să evoluez ca om şi ca actor. Mă ajută să descopăr laturi pe care ştiam că le am, dar erau cumva amuțite cum ar fi: fermitatea, autoritatea şi impulsivitatea. Pe lângă acest proces intern, sunt bucuros să fac parte dintr-o echipă de oameni frumoşi, care prin profesionalismul și dărnicia lor fac ca acest început să fie foarte plăcut, şi aici mă refer la întreaga producție. Îmi place mult ce se întâmplă acum în viaţa mea şi sunt recunoscător că printr-un cumul de dorinţă, determinare și șansă din partea doamnei Ruxandra Ion, am ajuns aici!”, a declarat Ştefan.

Actori în serialul Lia de la Antena 1

Ioana Blaj, cunoscută publicului de seriale, o va interpreta pe Alice, soţia lui Petru Vornicu, care a ajuns în comă în urma unui grav accident provocat chiar de ea, atunci când Petru i-a spus că vrea să divorţeze. Frumoasă, sexy, manipulatoare, egoistă şi extrem de răzbunătoare, Alice recurge la orice e nevoie pentru a-şi atinge scopurile.

„Când am primit telefon să vin la casting pentru rolul Alice, am fost foarte surprinsă, pentru că nu am crezut nicio secundă că va dori cineva vreodată să rişte cu mine cu un astfel de rol. Şi iată că am primit această şansă. M-am bucurat enorm, pentru că a face un asemenea rol principal era ceva ce îmi doream de mult timp. Imaginează-ţi că ești un copil şi mergi la un loc de joacă în care ai voie să evadezi şi să faci ceea ce nu ai voie în mod normal. Ei bine, aşa mă simt eu cu Alice, că e un loc de joacă atât de ofertant şi un spaţiu în care pot crea un personaj care nu e tocmai pozitiv, pe care să-l înţelegi, să-l crezi şi să-l placi, chiar dacă acţiunile ei sunt îndoielnice. E o reală bucurie lucrul la acest personaj!”, a dezvăluit Ioana Blaj.

Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele LIA urmărind conturile oficiale ale serialului.

