Liam Neeson, despre rolul din ,,Ucide-i cu sânge rece”

„Personajul meu alege calea răzbunării, însă nu are idee în ce se bagă. Crede că pleacă în căutarea tipului care i-a ucis fiul, când în realitate se trezeşte prins într-un vortex de răzbunare şi violenţă. E incredibil că totul e relatat printr-un desăvârşit umor negru, dacă vă puteţi imagina”, declară Liam Neeson despre rolul său.

Toate problemele par să fi înghețat sub stratul uriaș de zăpadă în acest orășel nordic. Nels Coxman (Liam Neeson), cetățean model și familist convins, este pus la grea încercare în momentul în care fiul sau este găsit mort în circumstanțe foarte misterioase. Răzbunarea devine principala lui preocupare și rând pe rând își face dreptate singur executându-i pe cei pe care îi consideră vinovați.

În regia lui Hans Petter Moland, cel care e responsabil şi de filmul original, ,”In Order Of Disappearance”, care s-a bucurat de un incredibil succes de casă în Norvegia, „Ucide-i cu sânge rece” îl are ca producător pe Michael Shamberg, un om care după ce a tradus ,”Pulp Fiction”, ,”Out of Sight” şi ,”Get Shorty”.

Alături de Neeson, din distribuția „Ucide-i cu sânge rece” mai fac parte Emmy Rossum și Tom Batman, iar filmul are premiera pe marile ecrane începând cu 22 februarie. Un film distribuit de Vertical Entertainment si cofinanţat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene (Creative Europe Media).

