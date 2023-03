Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Lidia Buble a mărturisit că niciodată nu și-a făcut griji pentru aspectul fizic, iar tatăl ei a învățat-o să se iubească așa cum este. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a mărturisit că a primit multe jigniri de-a lungul timpului în ceea ce privește nasul ei. Cu toate astea, ea nu și-a dorit niciodată să se opereze.

„Eu am mai spus asta și am tot repetat, eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală și nu înțelegeam la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta. Mi-a dat Dumnezeu puterea să trec peste și că l-am avut alături pe tatăl meu care mereu a știut cum să ne crească și să ne sfătuiască: «Tati, sunteți frumoase așa cum v-a lăsat Dumnezeu». Eu niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare sau să-mi doresc să schimb ceva la mine, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu, dacă pe mine nu mă deranjează.”

Lidia Buble a fost jignită din cauza religiei

La Kanal D, ea a povestit că mulți o numeau „pocăită” din cauza religiei sale. Când era la școală, Lidia Buble era o elevă care făcea multe năzbâtii, însă ea era cea care întotdeauna își apăra frații. Artista mărturisește că era foarte afectată atunci când cineva vorbea urât despre familia ei.

„Trebuie să recunosc că am fost un copil foarte năzbâtios, care prefera să ia o mamă de bătaie, dar care să facă întotdeauna ce-și dorește și ce-i place și am avut o plăcere, eram ca o cloșcă, îmi apăram frații, credeam că eu sunt puternică și că pot să le duc pe toate. Da, le mai rupeam gleznele ca la pui din când în când, vorba mea. Când e vorba despre mine las să treacă, dar când e vorba despre familia mea, nu știu, se aprind niște beculețe roșii și nu mai țin cont de nimic. Numai prostii am făcut. Pe la 16 ani și jumătate, când am avut și primul iubit, am început să mă schimb, că eram foarte băiețoasă.

Am mai primit și mesaje neplăcute despre surorile mele, că ele sunt mai expuse, au și ele pagini de socializare, dar toate lucrurile astea au început încă din copilărie, când eram la școală, cam de prin clasa a patra, iar toți colegii știau că sunt de religie penticostală și mă jigneau foarte mult pe tema asta, îmi ziceau „pocăita”. Nu mă deranja, eu sunt foarte mândră de ceea ce sunt și de cultul din care fac parte, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe ei, eu n-am avut niciodată probleme cu alte religii. Este deranjant uneori, dar acum m-am călit. Mai primesc pe Internet mesaje despre asta, dar astea vin cumva la pachet cu celebritatea”, a povestit Lidia Buble în emisiunea lui Teo Trandafir, potrivit WOWbiz.ro.

