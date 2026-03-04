Show-ul „Simțim la fel” nu a fost doar un concert, ci și o experiență construită pe emoție reală și conexiune cu publicul. Cu scenografii spectaculoase, coregrafii pline de energie, vizualuri puternice și reinterpretări speciale ale pieselor care au consacrat-o, Lidia Buble a transformat scena într-un spațiu intim, în care fiecare spectator s-a regăsit.

Alături de ea au urcat pe scenă invitați apropiați sufletului ei și publicului: Ami, Cornel Ilie, Theo Rose, Matteo și Antonia, dar și apariții-surpriză care au adus un plus de emoție serii: Andreea Esca, Sandra Izbașa și Anca Dumitra.

„Concertul din 27 februarie de la Sala Palatului a însemnat enorm pentru mine. A fost primul meu spectacol în această sală și, fără îndoială, unul pe care îl voi purta mereu în suflet. L-am simțit ca pe un prag, nu doar un eveniment artistic, ci începutul unei noi etape în viața mea. În spatele acelei seri au stat luni de muncă, ore întregi petrecute în sala de repetiții și în sala de dans, emoții și dorința sinceră de a oferi tot ce am mai bun. A meritat fiecare zi!

Cel mai important pentru mine a fost să văd sala plină de oameni care au știut cât de importantă era această seară și au ales să-mi fie alături. Le mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți, nu voi uita niciodată sprijinul și energia pe care mi le-au oferit. Sunt profund recunoscătoare și echipei mele, unor oameni dedicați, care au crezut în acest proiect și l-au construit alături de mine, pas cu pas. Fără ei, nimic din ce s-a întâmplat pe 27 februarie nu ar fi fost posibil. Simt că acesta este doar începutul. Deja mă gândesc cu entuziasm la următoarele concerte și la noile proiecte pe care abia aștept să le pregătesc pentru publicul meu”, a spus Lidia Buble.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale concertului a fost tributul adus Laurei Stoica, prin interpretarea piesei „Mai frumoasă”, moment în care sala a amuțit, iar emoția a fost uriașă. La fel de puternică a fost apariția Lidiei Buble alături de două dintre surorile și nepoatele sale, pentru „Sărut mâna, mamă”, un moment sincer, cald, care a transformat concertul într-o poveste personală împărtășită cu mii de oameni.

Atmosfera s-a schimbat complet când Theo Rose a urcat pe scenă într-o apariție neașteptată, costumată în „Leo de la Izvoare”. Momentul plin de umor și energie din „A venit poliția” a ridicat sala în picioare și a demonstrat cât de natural poate trece spectacolul de la emoție la distracție pură.

Un tablou plin de sensibilitate a fost creat atunci când zeci de copii au urcat pe scenă pentru „În curtea școlii”. Vocile lor au umplut sala de nostalgie și bucurie, iar publicul a retrăit, pentru câteva minute, inocența copilăriei.

Unul dintre cele mai aplaudate momente ale serii a adus pe aceeași scenă patru femei puternice: Andreea Esca, Antonia, Sandra Izbașa și Anca Dumitra, care au cântat alături de Lidia Buble melodia „Le-am spus și fetelor”. Apariția lor a devenit un simbol al susținerii și solidarității feminine, primit cu entuziasm de public.

Fidelă promisiunilor făcute fanilor, Lidia Buble a organizat și o tombolă specială, iar o spectatoare norocoasă a plecat acasă cu un inel cu diamant, un final perfect pentru o seară deja plină de emoții.

De-a lungul concertului, artista a interpretat atât colaborări speciale, precum „Nostalgie” (cu Ami), „Mi-e bine” (cu Matteo), „Vino, Du-te” (alături de Cornel Ilie), cât și hiturile care au definit parcursul ei: „Simțim la fel”, „Cămașa”, „Sub apă”, „Fragil”, „Amândoi”, „Lacătul și femeia”, „Ochii verzi”, „Buzele tale”, „Îndrăgostiți”, „Roșu nuclear”, „Tic-Tac” și „Maria, Maria”.

