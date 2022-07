Lidia Buble, 29 de ani, este o cântăreață de succes, iar tatăl său o întreabă, periodic, cum ea însăși a recunoscut, când are de gând să se căsătorească și să facă soții. Ardeleanca a crescut într-o familie numeroasă, 11 frați și surori!

”Există iubire pentru totdeauna, mi-au demonstrat-o părinții mei”

După despărțirea de prezentatorul TV Răzvan Simion, artista a încercat să-și încropească noi relații, însă niciuna nu a fost de durată. De ceva vreme, Lidia Buble a fost văzută în compania omului de afaceri Horațiu Nicolau. Invitată în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, alături de care va avea un proiect muzical în viitorul apropiat, cântăreața a schițat portretul sentimental al iubitului perfect pentru ea. Totodată, a explicat cum este Lidia Buble când iubește: ”Nu știu să dau dragoste în doze mici, ci intens. Pentru mine este totul sau nimic, dau totul din prima. De fiecare dată am luptat să mențin o relație sănătoasă și frumoasă. Iubesc necondiționat, fără limite. Există iubire pentru totdeauna, mi-au demonstrat-o părinții mei”, a explicat Lidia.

”Să-mi înțeleagă meseria”

Femeia a explicat cum trebuie să fie cel de lângă ea: ”Bărbatul pe care să-l iubesc pentru totdeauna trebuie să mă pună mai presus de nevoile lui, asta fac și eu când intru într-o relație, să fie un om credincios, să fie un om care să-mi accepte dualitatea, nu sunt o persoană cu care se trăiește ușor. Să-mi înțeleagă job-ul meu. Nu e ușor să mă vadă, uneori, doar marțea și lunea. Plus doza de gelozie care apare. Să mă iubească și să mă susțină în tot ceea ce fac. Eu iubesc intens, pentru omul de lângă mine, orice”, a continuat Lidia Buble.

”Mi-ar plăcea să am mai multă răbdare, mie îmi place să mi se întâmple lucrurile rapid, într-un timp foarte scurt. Mi-am dorit să găsesc un om care să mă iubească pentru ceea ce sunt eu, să nu știe de Lidia Buble că este artistă. Știi că avem frica asta… Nu știam de ce oamenii se apropie de mine, că sunt un om fain sau că pot beneficia de pe urma mea”, a mai spus artista.

”Aș mai ierta”

Cum se vede Lidia în viitor? ”Peste 20 de ani, mă văd cu câțiva copii. Poate pentru mulți sunt obositori, pentru mine sunt hrană pentru suflet. Nu mi-aș permite niciodată să fiu grasă, mă văd așezată la casa mea, având o carieră în continuare. Cea mai mare frică a mea e să ajung să nu mai am simțul penibilului!”, a comentat ardeleanca.

A fost permisivă în relații: ”Am iertat foarte mult, când am primit o palmă, am întors și obrazul celălalt. Acum? Să știi că aș mai ierta, și eu sunt om, oricine merită a doua șansă. Cel mai urât lucru într-o relație este ca un bărbat să ridice mâna asupra unei femei. Dacă s-a întâmplat, fugi, dacă a făcut-o o dată, se poate repeta! Acolo nu există dragoste, când ai ridicat mâna, orice altceva a pierit. Bărbații știu că atunci când tac e foarte grav. Am răbdare și pot să iert mult, dar dacă întreci măsura… Ce fac? Dispar din peisaj”, a explicat Lidia Buble.

