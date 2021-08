Lidia Buble, în brațele unui bărbat misterios la un an de la despărțirea de Răzvan Simion. Cum s-au pozat cei doi

Artista a postat la secțiunea Instastory pe Instagram un selfie alături de un bărbat misterios. Nu i-a dezvăluit numele, dar nu i-a arătat nici chipul. Cei doi sunt îmbrățișați, ea privește către aparatul de fotografiat, iar lui i se vede perfect tatuajul de pe ceafă.

Are desenat un ochi care seamănă foarte mult cu privirea Lidiei Buble.

Cântăreața nu a făcut nicio declarație până acum despre o nouă poveste de iubire. De la despărțirea de Răzvan Simion, aceasta e prima apariție a artistei alături de un bărbat.

Prezentatorul de la Antena 1 și Lidia Buble s-au despărțit anul trecut, dar el a rămas în continuare managerul ei. Cântăreața a aflat că Răzvan Simion trăiește o nouă poveste de iubire și a reacționat în urmă cu ceva vreme.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.



Răzvan Simion a împlinit 41 de ani și e în vacanță în Seychelles cu iubita Daliana Răducan.





