Afacerist cu 30 de ani mai în vârstă decât artista, bărbatul este o figură discretă în showbiz, iar Lidia Buble a fost de acord cu decizia acestuia, astfel că ei apar foarte rar împreună. Iar imaginile de cuplu lipsesc cu desăvârșire.

Din acest motiv, toată lumea se întreabă destul de des cum decurg lucrurile în relația dintre Horațiu Nicolau și Lidia Buble și cât de fericiți sunt cei doi. Iar cântăreața a stat de vorbă recent cu jurnaliștii de la Viva, dezvăluind ce se întâmplă în viața ei privată.

„În acest moment, viața mea este echilibrată din toate punctele de vedere. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc acum și simt că sunt exact unde trebuie să fiu. Reușitele muzicale din ultimul an și jumătate, precum și lansarea albumului «Fragil» au venit pe un fond personal echilibrat, care mă face mai creativă și îmi dă încrederea să-mi deschid aripile și să explorez noi laturi artistice.

Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac. Acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a spus Lidia Buble pentru sursa citată.

Întrebată dacă se gândește la momentul în care se va căsători sau va deveni mămică, artista a spus că nu va oferi detalii despre aceste aspecte și că se simte foarte bine în rolul de mătușă pentru nepoții pe care îi are.

„Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi. Privindu-i pe părinții mei, am învățat cât de important este să ai alături un partener care te susține și te completează, iar asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături. În acest moment, rolul de mătușă mi se potrivește perfect: nepoții mă iubesc pentru că mă joc cu ei și mă las prinsă în lumea lor, iar mămicile mă apreciază pentru că le ofer un mic moment de respiro”, a încheiat Lidia Buble.