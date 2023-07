În ediția de sâmbătă a emisiunii „În oglindă”, difuzată sâmbătă, la 22:30, la Kanal D2, Lidia Vadim, fata cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, face o serie de dezvăluiri uimitoare privind situația financiară a familiei, în anul 2008, când tatăl său era în viață.

Lidia Vadim a mărturisit că preocupările altruiste ale tatălui sau au dus la dificultăți financiare pentru familia sa, dar și la o bogată moștenire de valori și idealuri, însă începând cu acel moment, viața familiei s-a înrăutățit considerabil. Tatăl său nu a acumulat niciodată o avere personală, investindu-și întregul câștig în programe umanitare și ajutorarea câinilor vagabonzi.

„Din 2008, de când el nu a mai intrat în Parlamentul României, lucrurile au început să meargă rău. Tata niciodată nu a strâns un leu, tot ce a câștigat a dat. Pe programe umanitare, pe ajutorarea câinilor vagabonzi… făcea programe umanitare… Noi eram pe zero. Nu a mai intrat salariul lui, nu mai aveam un leu”, povesteste Lidia Vadim.

Ulterior, Corneliu Vadim Tudor a devenit membru al Parlamentului European, asigurând astfel familiei sale un venit lunar stabil. Cu toate acestea, Lidia Vadim a subliniat că și în această etapă, tatăl său continua să doneze întreaga sumă obținută.

„Apoi, peste un an a intrat în Parlamentul European. Și ne-am reglat, în sensul că aveam un venit sigur, lunar. Dar și acolo, tot ce câștiga dădea…”, a adăugat fiica fostului politician.

Situația s-a deteriorat din nou în momentul în care Corneliu Vadim Tudor nu a mai obținut un mandat în Parlamentul European. Lidia Vadim a dezvăluit că, la momentul decesului acestuia, tatăl său avea o datorie la o tipografie în valoare de 50.000 de lei.

„În momentul în care nu a mai intrat nici în Parlamentul European am rămas cu revistele – aveam Tricolorul și revista România Mare; în momentul în care el a murit… avea o datorie la tipografie de 50.000 de lei, eu nu știam de ea, habar nu aveam, dar nu știa nimeni”, continuă fiica lui Corneliu Vadim Tudor.

„Noi întotdeauna am avut o viață atipică”

Lidia nu a cunoscut altă față a tatălui său decât cea de personaj public, mereu fotografiat în stradă, semnând autografe sau sacrificându-și timpul liber și vacanțele pentru a se dedica muncii sale. Cu toate acestea, ea afirmă că a avut o copilărie deosebită, întrucât tatăl său i-a oferit tot ceea ce a considerat că au nevoie.

„Am avut o copilărie foarte fericită! A fost specială pentru că tata a fost persoană publică încă de când eu m-am născut… eu nu îl știu pe tata altfel decât persoană publică, decât făcând poze cu oamenii pe stradă, dând autografe, sacrificând vacanțe sau timp cu noi pentru a merge la muncă… Dar cu toate astea am avut o copilărie foarte fericită pentru că tata ne-a oferit tot ceea ce el a considerat că avem nevoie… Tata a fost un geniu”, povestește aceasta.

Viața lor a fost mereu atipică, Lidia remarcând faptul că acest aspect, alături de numele celebru pe care îl purtau, a avut un impact puternic asupra ei. La școală, de exemplu, situația era diferită, mai ales pentru cei care nu îl simpatizau pe tatăl lor. Lidia Vadim își amintește cu tristețe cum a fost discriminată de către unii profesori din cauza numelui pe care îl purta.

„Noi întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp, niciodată nu eram singure… am resimțit chestia asta, plus numele. La școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu îl plăceau pe tata… Impactul negativ venea mai ales din partea profesorilor… Eu mi-am auzit și «Ești fiica lui Vadim, la mine nu treci clasa!»… De exemplu, îmi luam riglă la palmă tot pentru că eram fiica lui Vadim”, povesteste Lidia Vadim despre copilăria sa si impactul și povara purtării numelui de Vadim.

