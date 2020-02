De Livia Lixandru,

„ -Domnule doctor, care sunt șansele să rămân însărcinată natural?”

„ -Aș zice 1 la 100…”

„Era o zi rece și înnorată de noiembrie – exact cum mă simțeam și eu atunci când am ieșit din clinică. Aveam atât de multe nedumeriri și întrebări: “De ce tocmai noi?”, “Există cumva un criteriu prin care sunt aleși cei care nu pot procreea natural?”, “De ce alții care nici măcar nu-și doresc să aibă un copil sunt binecuvântați și noi nu?”, “Doamne, cu ce am greșit? “, își începe Lili Sandu povestea.

Cum a aflat că a rămas însărcinată

Lili Sandu a trecut printr-o perioadă grea și a suportat cu greu ideea că nu poate deveni mamă, pe cale naturală. Cu toate astea, nu și-a pierdut speranța.

„Analize peste analize, lacrimi si nedumerire. Cum tocmai la Silviu care are 28 de ani sa fie problema? Am trecut printr-un amalgam de stări și sentimente de la întrebările de genul: ‘- Posibil să fie nevoie de un donator, ați fi pregatiti?, ‘ – Cuuum? Cum naiba să mă întrebi așa ceva, cum să fim pregătiți sa creștem un copil care are o informație genetica a altui bărbat?? Cum oare ar putea Silviu trăi cu acest lucru?

Recomandări Filmul descinderii polițiștilor în casa soției politicianului PNL asociat cu clanurile interlope. Adevăratele imagini

Știu, o mare prostie să gândesc așa și totuși asta era realitatea. În tot acest timp masca de fericire era ON dar numai eu stiu ce era în sufletul meu la fiecare comment din rețelele de socializare în care eram trasă la răspundere: ‘Nu faci și tu un copil? Ce mai aștepți la vârsta ta?

Eram dărâmată și cu toate astea undeva în sufletul meu nu-mi pierdusem speranta și încrederea in Dumnezeu. O bună prietenă îmi sugerase să citesc Vindecarea Sufletului scrisa de S.N.Lazarev și asta a fost pentru mine acel moment cand am realizat puterea lui Dumnezeu.

Începusem sa ma rog si ma detașasem de toate gândurile, analizele, perpectivele pe care le aveam, agațându-mă doar de iubirea pentru Dumnezeu.

Urmatoarele analize erau îmbucurătoare și deja trecusem la planificarea unei fertilizari in vitro care ne doream sa aiba loc undeva prin februarie-martie și nu era nevoie de un donator.

Recomandări Investigație Inclusiv: Caracatița medicamentelor de sute de mii de euro, vândute la negru în farmacii. Cum acționează rețeaua de trafic

Eram atât de fericiți încât chiar dacă pe mine mă cam speria ideea și tot procesul acesta al FIV (injectii cu hormoni etc), speranța ca vom avea un copil era mai presus de orice frică.

Cred că, cumva sentimentul asta de relaxare și încredere se datora și domnului doctor Andreas Vythoulkas, căruia îi vom fi recunoscatori toată viața.

Știți proverbul ‘Viața bate filmul‘? În dimineața zilei de 15 decembrie, cu un test de sarcină în mână plângeam de fericire, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru acest miracol pe care eu și Silviu îl primisem în dar.

Citeşte şi:

Imagini adevărate! Polițiștii acuzați de soția politicianului PNL asociat cu clanurile interlope că ”Intră și ne omoară!” au vorbit în șoaptă cu copiii și s-au jucat cu câinele băiețelului

Investigație Inclusiv: Caracatița medicamentelor de sute de mii de euro, vândute la negru în farmacii. Cum acționează rețeaua de trafic

Opt familii din București speră ca primăria să nu le dea afară din casa abandonată din Sectorul 5 în care și-au făcut un cămin

GSP.RO Ilie Năstase i-a dezvăluit porecla lui Țiriac: „Așa îi zic copiii mei”

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2020. Scorpionii se focusează pe sfera sentimentală