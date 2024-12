Filmele „Emilia Pérez” și „Wicked” conduc clasamentul, în timp ce producții precum „Dune: Part Two” și „Gladiator 2” au avut de asemenea o performanță impresionantă. „Emilia Pérez”, distribuit de Netflix, a obținut șase nominalizări preliminare, inclusiv pentru cel mai bun film internațional, machiaj, sunet, coloană sonoră originală și două cântece originale, „El Mal” și „Mi Camino”. „Wicked”, producția Universal Pictures, a primit patru nominalizări, inclusiv pentru sunet și efecte vizuale.

Printre surprizele notabile se află documentarul „The Bibi Files”, care investighează acuzațiile de corupție împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, și filmul animat „The Wild Robot”, care a intrat în competiție pentru categoria sunet.

Votarea pentru a stabili nominalizările în cele 23 de categorii începe pe 8 ianuarie și se încheie pe 12 ianuarie 2025. Lista finală a nominalizaților va fi anunțată pe 17 ianuarie. Ceremonia Premiilor Oscar, găzduită de Conan OBrien, va avea loc pe 2 martie 2025.

Filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, a fost propunerea României pentru Premiile Oscar 2025, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional”. Din păcate, filmul românesc nu a fost inclus pe lista finală.

Sebastian Stan, de două ori pe lista scurtă de la Oscar 2025

Actorul român Sebastian Stan apare de două ori pe lista scurtă în acest an, și pe bună dreptate. Filmul lui Aaron Schimberg, „A Different Man”, a necesitat o transformare vizuală șocantă, dar impecabilă, folosind proteze pentru a explora teme legate de identitate și auto-ură. Și, deși nu vezi în fiecare zi numele lui Donald Trump pe lista scurtă a premiilor Oscar, transformarea impresionantă a lui Stan în tânărul magnat imobiliar, sub îndrumarea lui Ali Abbasi, a generat o mulțime de discuții – și controverse. Alegătorii AMPAS nu s-au ferit să o includă, potrivit variety.com.

Lista scurtă a nominalizărilor de la Premiile Oscar 2025

Cel mai bun cântec original

Aaron Pierre & Tiffany Boone – „Tell Me Its You” (Mufasa: The Lion King)

Adrian Quesada & Abraham Alexander – „Like a Bird” (Sing Sing)

Auli’i Cravalho Featuring Rachel House – „Beyond” (Moana 2)

Camille, Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – „El Mal” (Emilia Pérez)

Elton John & Brandi Carlile – „Never Too Late” (Elton John: Never Too Late)

Kneecap – „Sick in the Head” (Kneecap)

Kristen Wiig – „Harper and Will Go West” (Will & Harper)

Lainey Wilson – „Out of Oklahoma” (Twisters)

Maren Morris – „Kiss the Sky” (The Wild Robot)

Pharrell Williams & Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers – „Piece by Piece” (Piece by Piece)

Robbie Williams – „Forbidden Road” (Better Man)

Saoirse Ronan & Nicholas Britell – „Winter Coat” (Blitz)

Selena Gomez – „Mi Camino” (Emilia Pérez)

Trent Reznor & Atticus Ross – „Compress / Repress” (Challengers)

Cea mai bună coloană sonoră

Aaron Zigman – The Six Triple Eight

Amelia Warner – Young Woman and the Sea

Andrea Datzman – Inside Out 2

Alberto Iglesias – The Room Next Door

Benjamin Wallfisch – Alien: Romulus

Bryce Dessner – Sing Sing

Chanda Dancy – Blink Twice

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Cristobal Tapia de Veer – Babygirl

Daniel Blumberg – The Brutalist

Danny Elfman – Beetlejuice Beetlejuice

Hans Zimmer – Blitz

Harry Gregson-Williams – Gladiator II

John Cardon Debney – Horizon: An American Saga Chapter 1

Kris Bowers – The Wild Robot

Robin Carolan – Nosferatu

Tamar-kali – The Fire Inside

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

Volker Bertelmann – Conclave

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Cel mai bun sunet

Alien: Romulus

Blitz

A Complete Unknown

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Gladiator II

Joker: Folie à Deux

Wicked

The Wild Robot

Lungmetraj documentar

The Bibi Files

Black Box Diaries

Dahomey

Daughters

Eno

Frida

Hollywoodgate

No Other Land

Porcelain War

Queendom

The Remarkable Life of Ibelin

Soundtrack to a Coup dEtat

Sugarcane

Union

Will & Harper

Lungmetraj internațional

Armand (Norvegia)

Dahomey (Senegal)

Emilia Pérez (Franța)

Flow (Letonia)

From Ground Zero (Palestina)

The Girl With the Needle (Danemarca)

How to Make Millions before Grandma Dies (Thailanda)

Im Still Here (Brazilia)

Kneecap (Irlanda)

Santosh (U.K.)

The Seed of the Sacred Fig (Germania)

Touch (Islanda)

Universal Language (Canada)

Waves (Cehia)

Vermiglio (Italia)

Păr și make-up

The Apprentice

Beetlejuice Beetlejuice

A Different Man

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

The Substance

Waltzing with Brando

Wicked

Efecte vizuale

Alien: Romulus

Better Man

Civil War

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Mufasa: The Lion King

Twisters

Wicked

Scurtmetraj de animație

Au Revoir Mon Monde

A Bear Named Wojtek

Beautiful Men

Bottle George

A Crab in the Pool

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Maybe Elephants

Me

Origami

Percebes

The 21

Wander to Wonder

The Wild-Tempered Clavier

Yuck!

Scurtmetraj documentar

Chasing Roo

Death by Numbers

Eternal Father

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Keeper

Makaylas Voice: A Letter to the World

Once upon a Time in Ukraine

The Only Girl in the Orchestra

Planetwalker

The Quilters

Seat 31: Zooey Zephyr

A Swim Lesson

Until Hes Back

Scurtmetraj live action

Anuja

Clodagh

The Compatriot

Crust

Dovecote

Edge of Space

The Ice Cream Man

Im Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

The Masterpiece

An Orange from Jaffa

Paris 70

Room Taken

