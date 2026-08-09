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Ce a transmis Colegiul Medicilor din România

„Cum poate o informație falsă, o minciună practic apărută pe anumite platforme social media și distribuită pe internet, să ajungă să pună vieți în pericol? Știrea acestei dimineți este una care trebuie să ne dea tuturor de gândit: o ambulanță aflată în misiune, în care, potrivit informațiilor apărute public, se afla un pacient, a fost atacată în județul Cluj cu pietre și corpuri contondente. Un membru al echipajului a fost rănit.

Potrivit informațiilor prezentate până în acest moment, incidentul ar putea avea legătură cu informațiile false care au circulat pe o rețea de socializare despre așa-numita „ambulanță neagră care fură copii”. Iată unde pot duce dezinformarea, lipsa verificării informației și de ce nu, nivelul de educație și înțelegere. De la un zvon și minciună/dezinformare, la violență – dacă informațiile apărute public astăzi se vor confirma”, a transmis Colegiul Medicilor din România.

„Dragi tineri, dragi adolescenți, dragi părinți, avem nevoie ca educația pentru sănătate să îi învețe pe tineri cum să își protejeze sănătatea. Dar incidentul cu ambulanța atacată ne arată că educația pentru sănătate trebuie să însemne și educația pentru informația despre sănătate. Trebuie să învățăm să verificăm sursa unei informații, să distingem informația medicală corectă de manipulare, de minciuni, fake-News și să nu distribuim un mesaj doar pentru că poate provoaca teamă, revoltă sau o reacție emoțională puternică.

În sănătate, dar și în societate în general, fake news-ul nu este inofensiv.

Dezinformarea poate întârzia un diagnostic.

Poate determina un om să refuze un tratament.

Poate afecta încrederea în medici și în profesioniștii din sănătate.

Poate genera panică și violență.

Și, în situații extreme, poate pune vieți în pericol.

Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România condamnă ferm orice formă de violență împotriva personalului medical și atrage atenția asupra unei responsabilități pe care trebuie să ne-o asumăm ca societate: înainte de a lua o decizie care privește sănătatea în general și sănătate noastră în mod particular, să verificăm informația și sursa acesteia. Înainte de a distribui o informație, să ne întrebăm dacă este adevărată și dacă provine dintr-o sursă credibilă.

O ambulanță trebuie să însemne un singur lucru pentru orice copil, adolescent sau adult din România: SALVARE. Nu teamă. Nu conspirație. Nu o țintă. Educația pentru sănătate înseamnă și educație împotriva dezinformării în sănătate”, a mai transmis Colegiul Medicilor din România.

Ce a transmis Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din România

Cătălina Poiană a transmis în urma incidentului faptul că este inacceptabil ca oamenii care merg în misiune în scopul salvării vieților, să ajungă victime ale violenței.

„Este complet inacceptabil ca oameni care pleacă în misiune pentru a salva vieți să ajungă ei înșiși victime ale violenței. Incidentul din județul Cluj este și un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl poate genera dezinformarea în sănătate. O informație falsă, distribuită și amplificată în mediul online, poate alimenta teama, neîncrederea și, în situații extreme, comportamente violente.

Avem nevoie de toleranță zero față de violența îndreptată împotriva personalului medical și de educație pentru sănătate, care trebuie să însemne astăzi și educație pentru informația din sănătate,” a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din România.

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