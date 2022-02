În pauzele de la filmări, Liviu Vârciu este pus pe glume și arătat tuturor cum i-ar sta dacă ar fi tuns la chelie. Prezentatorul TV s-a folosit de o aplicație ca să facă această glumă. Fanii au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Liviu fără podoaba lui capilară. Acesta s-a filmat alături de Andrei Ștefănescu, bunul său prieten, în timp ce se aflau la filmările pentru emisiunea pe care o prezintă la Antena 1.

„Mamă, groaznic arăt fără păr!”, a spus Liviu Vârciu când s-a văzut chel în imagini.

La un moment dat, Andrei Ștefănescu i-a atras atenția prietenului său că ar avea nevoie de o tunsoare, moment în care acesta i-a dat imediat replica.

„Dragii mei, am un bolovan, că nu pot să-l jignesc, care are o problemă cu freza mea. Îți dai seama că îl roade invidia, că el nu are cum să aibă așa ceva. El nu știe că eu am fost Liviu de la LA cu freză pe mijloc”, a spus Liviu Vârciu, relatează Spynews.

Câți bani a câștigat Liviu Vârciu când a făcut parte din trupa L.A.

În 1998 a fost lansată trupa L.A., rapid au scos melodii de succes și la fel de rapid au susținut concerte în România, dar și în afară. Cei trei membri ai formației erau tineri, visători, câștigau mulți bani, dar nici acum nu știu cum i-au cheltuit.

„În 2005 nu aveam 200 de dolari să-mi plătesc chiria în Tineretului. Îi mulţumesc lui Dulceaţă, proprietarul de atunci, care chiar era o dulceaţă de om. Şi veneam de la L.A. cu care făceam 10.000 de dolari pe zi. Nu ştiu ce am făcut cu banii, nici ceilalţi băieţi. Eu nu mai am nimic la Constanţa. Dacă mă duc acum acolo, stau la hotel. Puteam să cumpăr tot Năvodariul, era un dolar şi 10 cenţi metrul pătrat. Eu făceam 10.000 de dolari doar lunea cu L.A. Apoi, m-a sunat Joey DAlvare, impresarul, să mă întrebe dacă nu vreau să joc în serialul «Secretul Mariei». Aşa am ajuns în televiziune”, a spus pe YouTube Liviu Vârciu, conform click.ro.



