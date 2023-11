„În spatele fericirii mele stă cel mai minunat bărbat văzut prin ochii mei”, a scris Anda Călin, pe Instagram, alături de imagini realizate în vacanță, alături de familia ei.

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de 7 ani și au doi copii, o fată și un băiat. În urmă cu ceva timp, Liviu spunea că există și în familia lor momente tensionate, pe care le gestionează, în cele mai multe rânduri, într-o manieră amuzantă.

„De la ea am învățat (n.r. – să fie ironic). Noi asta facem ca să supraviețuim și să fim un cuplu care încă rezistă după 7 ani. Nu ne-am înșelat, nu ne-am călcat pe bătături, avem și noi discuțiile noastre, avem și noi iubirile noastre, dar le avem pe ale noastre acasă. S-au despărțit cei de care spuneați că se iubesc foarte mult. Noi nu am jucat în rol, suntem la fel în public, în viață și pe YouTube, că am și canal unde pun momente din familia mea. Suntem la fel de funny și de mișto, ăsta e secretul”, spunea Liviu Vârciu, la Antena Stars, potrivit Synews.

Liviu Vârciu pregătește următorul film

Liviu Vârciu a avut nevoie de un buget impresionant pentru filmul „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, iar acum se străduiește să înceapă filmările pentru partea a doua. Din păcate, e o perioadă grea, iar artistul întâmpină probleme. Pentru „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, el a avut nevoie de 400.000 de euro buget, cea mai mare parte din cheltuieli fiind acoperită de el.

Din păcate, la fel ca multe producții românești, filmul a fost lansat în pandemie și nu a avut șansa să ruleze prea mult în cinematografe, însă a fost extrem de vizionat pe platformele de streaming.

Astfel că Liviu Vârciu nu și-a acoperit pe deplin cheluielile, însă speră că o va face cu partea a doua. „Bat la uși închise de doi ani de zile. Spre ghinionul meu, am dat filmul în pandemie, n-a mers pe cinema cum trebuie, dar spre bucuria mea a fost cel mai vizionat film și este în continuare cel mai vizionat film de pe Netflix. Încerc să găsesc parteneri.

Am deja doi parteneri semnați, un partener e al meu de foarte mult timp, sunt și Ambasador acolo. Mai caut parteneri care vor să mă ajute în film pentru că am o idee nebună, care costă foarte mulți bani, și mai am un singur apartament de vânzare”, a declarat Liviu Vârciu pentru EGO.ro.