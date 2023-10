Carmina este fiica lui Liviu Vârciu din relația cu Ami Teiceanu, iar până acum câțiva ani, tânăra a locuit în Arad alături de mama ei. Actorul i-a achiziționat recent fiicei sale un apartament în București, după ce aceasta a ales să vină să studieze în Capitală.

Liviu Vârciu și Carmina au fost văzut des împreună la evenimentele mondene, iar actorul mărturisește că își susține copilul în tot ceea ce face. În prezent, tânăra este studentă, iar în timpul liber este creator de conținut pentru platformele de socializare. De asemenea, iubitul Carminei este un cunoscut creator de conținut și o ajută pe aceasta să câștige bani din online.

Actorul din serialul „Bravo, tată!”, difuzat la Antena 1, a avut o reacție neașteptată atunci când în cadrul unui interviu a fost adus în discuție subiectul despre cum își câștigă fiica lui cea mare banii. Liviu Vârciu precizează că are foarte mare încredere în Carmina, deși nu i se pare tocmai muncă ceea ce face ea.

„Fata mea face ce vrea cu viața ei, eu am totală încredere în ea. Știe părerea mea, o cunoaște. I-am zis «dacă pe tine te face fericită, sunt și eu fericit, dacă nu o să te mai facă pe tine fericită, o să fiu și eu nefericit». Și nu ar vrea să fiu eu nefericit. Ai să râzi, dar chiar i-am zis «bravo, tată, nu muncim, stăm pe internet, de ce să muncim, când avem TikTok?».

„Nu e chiar interesant și nici inteligent, pentru că munca e muncă și asta cu TikTok-ul, vin niște bani, dacă vin”

Ceea ce nu e chiar interesant și nici inteligent, pentru că munca e muncă și asta cu TikTok-ul, vin niște bani, dacă vin, că nu știu, n-am întrebat-o și nu e treaba mea. E majoră, e vaccinată, e o domnișoară în toată firea, are peste 18 ani. De la 18 ani am zis «te ajut cu ce vrei tu, nu vreau să știu ce faci, atât timp cât mă respecți». Să facă, cine știe, poate-i iese, poate mai învață ceva de la iubi, habar n-am, dar ceva bun!”, a declarat Liviu Vârciu pentru cancan.ro.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, vrea să se lanseze în muzică

La cei 21 de ani, fiica prezentatorului de la Antena 1 își câștigă singură banii, însă uneori mai apelează și la ajutorul financiar al părinților. Carmina Vârciu a mărturisit că își dorește să se lanseze în muzică și este de părere că vocea sa este mai bună decât a tatălui ei.

„Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata, și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el. Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună. Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop. Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita, voi lua și numele soțului, dar îl voi păstra și pe cel al tatălui”, a declarat Carmina pentru playtech.ro.