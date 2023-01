Vacanța în Maldive a lui Liviu Vârciu nu este lipsită de probleme. Prezentatorul a dormit cu aerul condiționat pornit, iar a doua zi dimineața s-a trezit cu fața umflată. Pe rețelele de socializare, vedeta de la Antena 1 și-a ținut fanii la curent cu situația prin care trece, pentru că mulți s-au îngrijorat când l-au văzut cu fața tumefiată.

„Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5:20 se trezește doamna, aerul mergea. M-am trezit și eu la 8… M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot“, a povestit Liviu Vâciu pe rețelele de socializare.

„Am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare”

Problemele au continuat pentru prezentatorul de la Antena 1, astfel că el a fost nevoit să meargă la cabinetul medical al resortului din Maldive. D

„Dacă erați îngrijorați să fiți, că nu m-am desumflat prea mult… Și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Cică suntem în Maldive, umflat la ochi… Nu o să pot să fac nicio poză. Ori m-a bătut doamna, eu am simțit ceva aseară. Începe să se și înnegrească (…).

M-am trezit frumos, gata mă, nu mai e așa rău. E mai rău! Cineva mă bate, clar. Mă duc la cabinetul medical ori am… Eu am văzut mulți chinezi pe aicea și poate ne transformăm toți. Mai am un pic și aia e. Am un cap cât…

Alta și mai bună, acum când a ieșit soarele. Mi-a zis doamna doctor că n-am voie la soare. Spune ce mai vrei? La zăpadă am? Și a zis că da. Cineva e unde nu trebuie”, a mai povestit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu, succes fulminant cu trupa L.A.

De zeci de ani apare pe micul ecran, în diverse emisiuni de televiziune, dar mereu își aduce aminte cu drag de prima lui apariție, de primul lui proiect: trupa L.A. Liviu Vârciu a devenit cunoscut publicului larg cu ajutorul formației din care făceau parte și Aurelian Ciocan, și Adrian Zainea. Au avut un succes uriaș, publicul îi adora, iar câștigurile lor financiare erau pe măsură.

Invitat în emisiunea de pe YouTube a lui Pepe, „Bar online”, Liviu Vârciu a rememorat amintiri de la debutul lui în muzică și în actorie. În 1998 a fost lansată trupa L.A., rapid au scos melodii de succes și la fel de rapid au susținut concerte în România, dar și în afară. Cei trei membri ai formației erau tineri, visători, câștigau mulți bani, dar nici acum nu știu cum i-au cheltuit.

„În 2005 nu aveam 200 de dolari să-mi plătesc chiria în Tineretului. Îi mulţumesc lui Dulceaţă, proprietarul de atunci, care chiar era o dulceaţă de om. Şi veneam de la L.A. cu care făceam 10.000 de dolari pe zi. Nu ştiu ce am făcut cu bani, nici ceilalţi băieţi.

Eu nu mai am nimic la Constanţa. Dacă mă duc acum acolo, stau la hotel. Puteam să cumpăr tot Năvodariul, era un dolar şi 10 cenţi metrul pătrat. Eu făceam 10.000 de dolari doar lunea cu L.A. Apoi, m-a sunat Joey DAlvare, impresarul, să mă întrebe dacă nu vreau să joc în serialul «Secretul Mariei». Aşa am ajuns în televiziune”, a spus pe YouTube Liviu Vârciu.

