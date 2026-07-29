Prioritățile diplomatice ale Kievului pe termen scurt

Jurnalistul a întrebat dacă tema Crimeii a revenit pe agenda de lucru.

„Din păcate – nu. Sau nu încă. Vom vedea, nu știu. Pământul este foarte important, este teritoriul nostru, este istoria noastră, este vorba despre casele noastre. Dar cel mai important lucru este să nu pierdem oameni,” a afirmat Zelenski.

HANNITY: "Is Crimea back on the table?"



ZELENSKYY: "It's a pity not. Or not yet. But we'll see."



"The land is very important. It's our territory. It's our history."



"But the most important is not to lose people." pic.twitter.com/o2cquiU5cz — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026

Declarația vine într-un moment crucial al războiului, în care atenția comunității internaționale și a partenerilor occidentali este concentrată pe oprirea ostilităților de pe linia actuală a frontului și pe obținerea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina.

Zelenski a explicat că prioritățile imediate ale statului ucrainean vizează protejarea teritoriilor controlate în prezent, oprirea agresiunii armate și eliberarea zonelor ocupate recent de trupele ruse de la declanșarea invaziei la scară largă, relatează Ukrainska Pravda.

Chiar dacă statutul juridic al Crimeii rămâne neclintit în viziunea constituțională a Ucrainei – fiind considerată pământ ucrainean ocupat temporar –, abordarea practică a negocierilor impune o prioritizare a temelor de discuție.

Comandamentul politic de la Kiev încearcă astfel să își concentreze eforturile pe punctele unde există posibilitatea de a obține rezultate concrete și de a evita blocarea tratativelor diplomatice din cauza unor puncte de divergență extrem de rigide pentru ambele părți.

Reacția partenerilor occidentali și impactul pe front

Mesajul transmis de Zelenski reflectă o abordare mult mai pragmatică, solicitată indirect și de aliații occidentali ai Ucrainei. Statele membre NATO și partenerii internaționali au subliniat în mod repetat importanța identificării unei formule diplomatice realistice care să oprească pierderile de vieți omenești și să prevină escaladarea conflictului în afara regiunii.

În ciuda ajustării mesajului privind agenda imediată a negocierilor, liderul ucrainean a menționat că drepturile Ucrainei asupra întregului său teritoriu recunoscut internațional rămân neschimbate pe termen lung.

Zelenski și Trump au vorbit despre producția de rachete Patriot în Ucraina

Volodimir Zelenski a catalogat marți drept o „întâlnire bună” întrevederea oficială pe care a avut-o la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump. În cadrul discuțiilor purtate la nivel înalt, liderul de la Kiev a pus accent pe sprijinul militar direct și pe soluțiile de lungă durată necesare pentru protejarea spațiului aerian al țării sale.

Tema centrală a dialogului a vizat posibilitatea ca Ucraina să înceapă producția locală de rachete interceptoare folosite de sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Aceste echipamente sunt considerate esențiale pentru neutralizarea atacurilor cu rachete balistice și de croazieră care vizează infrastructura critică și marile orașe ucrainene.

Donald Trump își trimite pentru prima dată emisarii la Kiev

Unul dintre rezultate întâlnirii de marți dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski este că emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner vor efectua în curând o vizită la Kiev, dezvăluie Financial Times.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au deplasat de câteva ori la Moscova pe fondul negocierilor lansate de administrația Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, dar nu au vizitat niciodată oficial țara atacată de Rusia. O vizită preconizată anterior la Kiev nu a mai avut loc.







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