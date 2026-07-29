În meciul retur de pe stadionul Ion Oblemenco, oltenii au fost învinși cu 2-3, ratând șansa de a avansa în competiție, informează GSP.

După înfrângerea cu 0-1 din Bulgaria, Craiova s-a văzut condusă cu 0-2 acasă încă din minutul 16, golurile fiind primite de la echipa bulgară.

Nicușor Bancu a înscris în prelungirile primei reprize, cu o lovitură de cap după o centrare precisă a lui David Matei, aflat la primul meci european din carieră.

În debutul reprizei secunde, Adrian Rus a restabilit egalitatea pe tabelă, cu un șut spectaculos din lovitură liberă de la 30 de metri, însă golul său nu a fost suficient pentru a trimite meciul în prelungiri.

Eșecul în fața bulgarilor îi trimite pe olteni în Europa League, unde vor întâlni Kups Kuopio, campioana Finlandei, în turul 3 preliminar.

Adversarii Craiovei au ajuns în această fază după ce au fost eliminați de Sabah (Azerbaidjan) în preliminariile Ligii Campionilor, pierzând ambele manșe cu 0-1 și 0-2.

Golurile din returul disputat la Kuopio au fost înscrise de Simic, în minutul 52, și Mickels, în minutul 70, precizează gsp.

Kups Kuopio are un lot cu o valoare estimată la aproximativ 6,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, fiind considerată un adversar accesibil pentru echipa antrenată de Filipe Coelho.

Primul meci dintre Universitatea Craiova și Kups Kuopio va avea loc săptămâna viitoare, iar oltenii speră să își continue parcursul european cu succes în această competiție.

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