Liviu Vârciu a avut o reacție plină de umor după ce Lucian Mitrea a povestit public o întâmplare amuzantă din perioada în care erau tineri și încercau să își construiască o carieră în București. Dezvăluirea a fost făcută într-un podcast la care a participat Andreea Bănică, iar povestea a stârnit multe râsete.

În timpul filmării, artista l-a sunat chiar pe soțul ei, iar acesta a rememorat un episod din trecut care l-a avut în prim-plan pe Liviu Vârciu. Cei trei își amintesc cu nostalgie de perioada în care locuiau într-o garsonieră modestă din Capitală și încercau să își construiască drumul în showbiz.

Povestea din garsoniera din București

La începuturile lor în București, Andreea Bănică și Lucian Mitrea l-au găzduit pe Liviu Vârciu, care venise și el în Capitală pentru a-și încerca norocul în muzică. Spațiul era mic, iar prietenul lor dormea, de obicei, pe un pat improvizat pe jos.

Cu toate acestea, s-a întâmplat de mai multe ori ca Lucian Mitrea să îl surprindă pe Liviu Vârciu dormind chiar în pat, lângă Andreea Bănică. Momentul a fost povestit cu mult umor, iar cei doi soți au tratat întreaga situație ca pe o amintire simpatică din tinerețe.

Reacția lui Liviu Vârciu

După ce povestea a devenit publică, Liviu Vârciu a reacționat în stilul său caracteristic. Artistul a comentat situația cu mult umor și autoironie, spunând că momentul i-a trezit un strop de nostalgie.

El a povestit că, atunci când a auzit întâmplarea relatată din nou, l-a cuprins melancolia, a dat muzica mai încet și a rememorat acea perioadă în care toți trei încercau să își croiască un drum în lumea showbizului.

„Să-ți pun puțin muzica mai încet, că mă luase melancolia. Dar după Lucian, că eu de fapt cu el voiam, înțelegi? Dar, din păcate, se băga Andrei între noi. Dar eu, de fapt, îl așteptam pe el să vină de la facultate”, a declarat Liviu Vârciu pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Da, noi am copilărit cumva împreună. Nu știu dacă am povestit în podcast că a fost my driver. Eu am vrut să-l ajut pentru că l-am văzut așa amărât. Nu avea cine știe ce și aspira foarte mult la Andrei Bănică, care nu prea era de nasul lui, pentru că era un pic mai urâțel. Era urâțel, nu înțelegi? Nu era chiar chipeș. Și l-am ajutat și i-am pus numărul pe casetă, numărul de telefon ca să-l impresarieze, să fie manager. Și de acolo a izbucnit totul și a fost foarte, foarte apreciat”.

„Noi am stat toți într-o garsonieră, adică foarte mulți în garsoniera aia, pentru că nu aveam bani. Când am venit la București, îi mulțumesc pentru că m-a ținut în garsonieră, nu mi-a luat bani, ceea ce nu prea e din caracterul lui, că el ia bani la orice. Atunci nu mi-a luat și, din respect față de el, Andreei era frig și eu mai suiam în pat și mă mai încălzeam un pic ca să nu dăm drumul la căldură, pentru că eram săraci. Făceam economie, cum s-ar spune. Îi întorceam favoruri pentru că am fost lăsat să dorm în garsonieră”, a mai spus Liviu Vârciu.

