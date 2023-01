Cei doi au ajuns cu câteva ore în urmă în Maldive, unde se bucură de mare, soare și relaxare. Drumul până acolo nu a fost însă deloc ușor, pentru că celebrul cuplu a fost nevoit să schimbe mai multe avioane. Liviu Vârciu le-a povestit fanilor de pe contul de socializare despre destinația aleasă și despre cum a fost călătoria cu avionul.

„Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu cu părul ăsta în cap? Cu doamna. Ce vorbești. Gata, dragii noștri de acasă, dacă aveți o problemă, am ajuns cu bine, după 5 aterizări, 6 decolări, nici nu mai știu.

Am 24 de ore de când am plecat de acasă, nu am dormit deloc. Cu doamna, ia uitați-o, suntem bine. Ne-au lăsat aici, plutim, nu a venit nimeni după noi, dar e în regulă. Glumesc, e foarte tare. Am adus-o în Maldive. Dacă nici asta nu e dovadă de dragoste…”, a povestit Liviu Vârciu pe Instastory.

Cu ce se ocupă fata cea mare a lui Liviu Vârciu

Carmina nu mai este de mult un copil, iar acum, la vârsta de 20 de ani, își dorește să reușească să se întrețină de una singură, fără ajutorul părinților ei. Muncește din greu și se implică în diferite activități care îi aduc bani frumoși, mai cu seamă în mediul online, însă își dorește ca în scurt timp să ajungă în punctul în care să se întrețină de una singură.

„A fost un pic dificil la început, că nu mai era nimeni, eram singură. În ceea ce privește bănuții, mai am și ajutorul lor momentan, deși din toate puterile și răsputerile mele vreau să închei capitolul ăsta.

De când am venit la București, și tata m-a ajutat, dar și mama foarte mult. Dar îmi mai câștig și banii mei. Încet, încet, sper să fiu cât mai repede pe picioarele mele.

Banii vin de pe partea de online, pentru că pe asta m-am axat în ultimul timp și lucrez în același timp la Ana Roman Brand, la atelierul Anei Roman. Sunt un ajutor pentru ea acolo la birou, mă mai ocup de pagina de Instagram.

Mă implic în toate necesitățile pe care le are. Parțial poate că prin intermediul Andei am ajuns să merg la Ana Roman. Mie tata mi-a recomandat-o pentru că probabil știa de la Anda că are nevoie de o fată ca ajutor acolo. Eu oricum o știam pe Ana de foarte mult timp”, a spus Carmina Vârciu recent, pentru Fanatik.

