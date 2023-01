Artistul și partenera lui au pornit o discuție referitoare la diferența de vârstă dintre ei, iar totul a luat o întorsătură neașteptată, spre amuzamentul celor de acasă:

„Anda Călin: Când o să fac 40, o să te rogi de mine să stau lângă tine!

Liviu Vârciu: De ce?

Anda Călin: Pentru că o să arăt foarte bine, iar tu o să ai 50 de ani și tu oricum devii un pic senil, așa!

Liviu Vârciu: Nu, nu o să mă rog de tine, o să am o criză de 40 de ani. Eu n-am avut criza de 40 de ani și la 50 de ani o să am o criză și o să am o scăpare cu 2-3 domnișoare, maxim 4, după îmi dau seama că n-o să mai pot să le suport.

Anda Călin: Și ce, te duci cu 3-4, maxim patru și după ce? După te întorci la mine și crezi că te și iau?

Liviu Vârciu: Tu habar nu ai că eu am fost cu 2-3, maxim 4. Eu o să merg pe o barcă și vreo șase luni de zile o să-ți zic că mă duc să mă regăsesc!

Anda Călin: Ar trebui să-și pui un semn de întrebare dacă eu te las să te duci.

Liviu Vârciu: Tu mă înșeli pe mine la 40-45 de ani?

Anda Călin: Dacă pleci 6 luni pe barcă singur nu mai suntem împreună, nu?”, a fost discuția pe care Liviu Vârciu a purtat-o cu Anda Călin, publicată în mediul online, potrivit Wowbiz.

