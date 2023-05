Lora, îndrăgita artistă, a fost astăzi invitata celor doi prezentatori ai matinalului „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2. Cântăreața le-a făcut mărturisiri inedite lui Cosmin Cernat și lui Greeg și a vorbit despre noua sa melodie, „Ziua ta”.

Lora se află în lumina reflectoarelor de aproape douăzeci de ani și are în palmares zeci de piese muzicale care au cucerit topurile. Artista se declară împlinită atât pe plan profesional, cât și personal și le-a împărtășit celor doi prezentatori care sunt cele trei lucruri care o fac, astăzi, fericită.

„Fanii, banii și anii. Fanii, pentru că mă iubesc necondiționat, banii, pentru că îmi amintesc cât de capabilă am fost. Pentru mine faptul că am o situație mai OK acum înseamnă că am muncit și am reușit, înseamnă că a fost corect cum am gândit. Anii, pentru că iubesc etapa asta a vieții mele, pentru că vine cu atât de multă experiență. Nu mi-am pierdut entuziasmul și curiozitatea, nu o să mi le pierd. Se pare că sunt dintr-un aluat foarte bun, mulțumesc Universului pentru asta”, a subliniat Lora.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări EXCLUSIV. Interviu la Cannes cu Johnny Depp. Despre sex și nevoia ca bărbatul să-i recunoască femeii de lângă el: „În unele puncte, sunt mai mic decât tine”

„Am o problemă mare cu glutenul”

Viața i-a fost presărată cu situații de tot felul, iar artista a împărtășit publicului câteva dintre acestea. În premieră, Lora le-a povestit ascultătorilor Radio Impuls și telespectatorilor Kanal D2 un moment dificil de la filmările unui videoclip, care a făcut-o să își reconsidere obiceiurile alimentare.

„Am o problemă mare cu glutenul. (…) Am pățit-o la filmarea unui videoclip cu Mira… Nu mâncasem toată ziua și ultimele cadre trebuiau filmate într-o pizzerie (…). Am luat de două ori cu furculița paste, ca să mănânc și eu ceva înainte de ultimul cadru. M-am umflat atât de tare încât nu mi-au mai venit hainele pe care trebuia să le port (n.r.- pentru videoclip). Mi-am spus: «Clar, este ceva în neregulă cu mine!». … Simțeam pulsul în tot corpul; ziceai că m-a bătut cineva”, a rememorat artista unul dintre momentele dificile.

De luni până vineri, de la 07:00, dialogurile matinale de la „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, emisiune difuzată simultan la Radio Impuls și Kanal D2, cu invitați unul și unul, muzică bună, și cele mai proaspete știri ale zilei.

Adevărul despre relația dintre Lora și Ionuț Ghenu

Înainte de a avea o relație cu managerul ei, Ionuț Ghenu, Lora a fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. După divorțul de comediant, artista a fost acuzată că i-a furat iubitul Doiniței Oancea, pe Ionuț Ghenu. Ea mereu a susținut că nu e adevărat, că lucrurile, în realitate, au stat altfel.

Recomandări Catinca Nistor și-a încheiat mandatul la șefia ICR Londra. Surse: „A solicitat să rămână în Anglia pe funcția de referent, dar a fost refuzată”

În podcastul său, Jorge a fost hotărât să scoată la iveală adevărul despre relația lor. „Amanți cât timp ați fost?”, i-a întrebat artistul pe Lora și pe Ionuț Ghenu. „Amanți? Nu am fost amantul nimănui”, a răbufnit el.

„Păi, suntem amanți, că nu suntem căsătoriți”, a răspuns Lora. „Știu că așa s-a spus, dar n-am fost amanți. Mi-a fost ciudă un pic, știi? Îți vine să te răzbuni un pic… când ești acuzat de lucruri înainte să le faci, hai să le faci și pe urmă să fie mai simplu, știi?”, a mai spus Lora, conform protv.ro.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Anghel Damian a mers cu Theo Rose la Lia Bugnar acasă. Gestul făcut de actuala lui iubită

TVMANIA.RO Cine sunt concurenții America Express 2024. Lista completă a vedetelor sezonului 2. EXCLUSIV

FANATIK.RO Cea mai simplă rețetă pentru cartofi gratinați. Ingredientul care le dă un gust cu adevărat deosebit

Știrileprotv.ro Cine era fata de 17 ani lovită mortal de tren în judeţul Alba. Părinții ei au mai pierdut un copil în ianuarie

Observatornews.ro Cât câştigi la Glovo pe bicicletă. Ce alte companii mai angajează curieri pe bicicletă

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Cum a încercat un bărbat s-o agațe pe fiica Andreei Esca într-un restaurant. 'Avea peste 50 de ani'