Acțiunea filmul de lung metraj are loc în anul 107, în Dacia Felix, încorporată deja de către Imperiul Roman. Trei daci Zorillo (Alin Panc), Zdrelos (Văru Săndel) și Bezmetis (Iulian Ilinca) au o misiune sacră de la însuși Zamolxis și anume să găsească pârșul argintiu din valea Pizmei. Însă lucrurile se complică odată ce se află că Împăratul Traian va vizita Dacia Felix.

În regia lui Robert Eugen Popa, parodia „Secretul lui Zorillo” îi are ca protagoniști pe Alin Panc, Văru Săndel, Iulian Ilinca, Cosmin Seleși, Laura Cosoi, Lora, Dana Săvuică, Gabriel Coveșeanu, Nae Alexandru și Dorian Popa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După succesele anterioare din cinema și Neflix cu filmele Pup-o Mă 1!, Pup-o Mă 2! Să nu uiți până diseară, urmează al patrulea lung metraj independent în cinematografele din România. Filmările au avut loc în vara anului 2021 la Geoagiu-Băi, Jud. Hunedoara.

„Am încercat să schimbăm drumul și stilul filmelor noastre cu o idee îndrăzneață. o parodie despre istoria dacilor și romanilor. O încercare riscantă avand în vedere sensibilitatea ascunsa a romanilor la istoria noastra antică.

Suntem primii din țară care am reînviat cinematografia privata si cu filmele noastre am adus oamenii in cinema,ne-am hazardat să facem comedia asta. O să fie o comedie unică. Cu multe situatii cu haz. Papa pictures nu se dezminte ,Varu Sandel și cu mine ne asumam acest risc. Vă așteptam în cinema”, ne-a declarat actorul Alin Panc.

