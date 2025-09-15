În acest an, Loredana Groza a jucat în filmul „Cine nu e gata”, regizat de Anghel Aron Florian și inspirat din romanul omonim semnat de Iulia Nani. În producția care s-a văzut în toate cinematografele din România, artista în vârstă de 55 de ani apare cu un look complet schimbat, fiind roșcată și reușind să atragă toată atenția.

Acum, Loredana Groza se pregătește intens pentru concertul „Măiastra”, pe care îl va susține la Sala Palatului din București pe 8 noiembrie 2025. În paralel, însă, vedeta primește și oferte pentru a se întoarce în televiziune, acolo unde de-a lungul anilor a mai făcut parte din proiecte precum „Vocea României” sau „X Factor”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e «Măiastra», de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, a spus Loredana Groza, în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului

Ținând cont că a revenit în filme, am glumit puțin cu Loredana Groza și am întrebat-o dacă la anul o vedem premiată pe scena Teatrului Național, la Gala Premiilor Gopo.

„Da, de ce nu? Am avut o invitație și anul ăsta, dar n-am putut să o onorez, pentru că am avut un concert chiar în ziua respectivă. „Dar, da, trebuie! O să prezint Gopo la anul”, a răspuns amuzată Loredana Groza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE