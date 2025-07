Dacă la finalul anului trecut, ea juca în „Căsătoria”, filmul lui Mihai Bendeac, iar în urmă cu doar câteva luni o puteam vedea în „Mentorii”, peliculă care l-a avut în rol principal pe Cătălin Bordea, iată că acum Loredana Groza apare din nou pe marile ecrane, în producția „Cine nu e gata”, film românesc finanțat aproape integral din criptomonede, cu un buget de peste 500.000 de euro.

La premiera de gală a filmului „Cine nu e gata”, care poate fi văzut în sălile de cinema încă din 16 iulie 2025, a luat parte și Loredana Groza, care a stat de vorbă cu Libertatea despre pelicula în care apare în prezent.

„Ăsta nu e un rol complicat, pentru că a fost cumva… un alter ego de-al meu, ea fiind tot o artistă. Bineînțeles, mult mai zăpăcită și mai flușturatică, să zic așa! Eu sunt mult mai cerebrală. Nu m-au convins greu, pentru că producătoarea filmului, Ada Bertan, este cea care a produs și primul meu film în care am jucat, «A doua cădere a Constantinopolului», și atunci am știut că dacă e Ada acolo, o să fie totul bine. Și așa a și fost”, ne-a dezvăluit Loredana Groza.

Întrebată dacă se va axa mai mult pe cariera de actriță în viitorul apropiat, artista în vârstă de 55 de ani a spus că îi este dor de perioada în care juca în seriale, dar că nu are de gând să renunțe la muzică.

„Nu știu dacă am fost vreodată, în primul rand, actriță. Cred că artistă, mai degrabă. Da, s-au nimerit aceste oferte de film, am mai primit și de la «Mentorii» încoace niște oferte. Se pare că regizorii din România sunt interesați să mă aibă în producțiile lor și asta pentru mine e o chestie care mă flatează. Îmi place foarte mult să joc! Pentru mine este un alt mod de a mă exprima, de a-mi putea spune, prin rolurile pe care le joc, emoțiile mele, stările mele… Pentru mine e foarte interesant să merg pe platoul de filmare, pentru că e altfel decât pe scenă. Și mi-e dor de zilele în care jucam în fiecare zi în seriale TV.

Și îmi place foarte mult, îmi place tare mult să joc. Deocamdată nu pot să vorbesc, e un scurtmetraj foarte interesant, în care am rolul principal. O să vedem cum finalizăm acest proiect, pentru că e un proiect foarte interesant”, a mai afirmat Loredana Groza în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la concertele pe care le mai are în această vară, dar și despre cele pe care le-a avut deja, Loredana Groza ne-a spus că are un program foarte încărcat pe timpul sezonului estival, astfel că nu va pleca în vacanță, ci va munci destul de mult.

„Am avut și am concerte pe litoral. Am cântat la festivalul IntenCity. Am fost în Franța, am cântat la un castel în Provence. Și tot așa. Planuri de vacanță, nu. Vacanță nu am. Doar muncă! Dar pentru mine: life is work and work is life. Viața e vacanță și vacanța e viață”, a încheiat vedeta interviul pentru Libertatea.