Într-un episod recent al podcastului moderat de Mihai Morar, Loredana Groza a făcut lumină asupra zvonurilor care au circulat în anii 80 legate de o posibilă poveste de dragoste dintre ea și marele actor Ion Caramitru. La vârsta de doar 18 ani, în 1988, Loredana a lansat piesa care a consacrat-o, „Bună seara, iubite!”, în colaborare cu Ion Caramitru, care recita versurile magistral.

La vremea respectivă, oamenii vorbeau că între Loredana Groza și Ion Caramitru exista o idilă secretă. Însă în cadrul podcastului, artista a clarificat situația, punând capăt speculațiilor. A dezvăluit că legătura lor a fost strict profesională și că nu a existat niciodată o relație amoroasă între ea și regretatul actor.

„Am tras 100 de duble atunci în studioul lui Adrian Enescu și, la un moment dat, am început să plâng, eram, pur și simplu, epuizată! Și atunci am dat-o cel mai bine: «mi-au zis gata, acum e bine!»

Eu cu Caramitru nu m-am văzut, nici nu ne-am cunoscut vreo doi-trei ani de zile. Piesa era deja ca o rugăciune, ca un imn, era pe buzele tuturor și toată lumea mă întreba dacă e amantul meu, spuneau că a divorțat pentru mine, aveam deja vreo trei copii cu el!

„Eram foarte rușinată pe atunci, pentru că trăiam într-o Românie comunistă și lucrurile alea mă afectau”

La vremea respectivă nu exista social media, așa că era gura șanțului mai puternică decât orice gură.

Eram foarte rușinată pe atunci pentru că trăiam într-o Românie comunistă și lucrurile alea mă afectau. Nu eram antrenată să mă detașez de lucrurile astea, așa cum sunt acum. Atunci era frustrant mai ales pentru părinții mei, poate mai frustrant pentru ei”, a povestit solista, lămurind zvonurile privind o presupusă relație amoroasă cu marele actor, potrivit Click!.

Cum l-a cunoscut Loredana Groza pe Ion Caramitru

Loredana Groza i-a povestit lui Mihai Morar cum a fost prima întâlnire cu Ion Caramitru și cum s-au întâlnit aceștia.

„Într-o vară, început de vară, aveam sold out la Sala Polivalenta și cred că aveam trei show-uri pe zi. Am început să cânt «Bună seara, iubite!» și pe scenă apare Caramitru! Sala… nu pot să zic ce a fost. A fost absolut șoc, eu am fost șocată total! A fost un moment istoric pentru mine, pentru că ne-am întâlnit.

Din momentul acela, am creat o relație foarte frumoasă cu Pino, așa i se spunea lui Caramitru. Am fost împreună într-un turneu în tot Ardealul cu el. S-a dovedit un om extraordinar și un artist desăvârșit. Atunci când l-am văzut la televizor, la Revoluție, am rămas șocată! Am zis: «nu se poate! În sfârșit, suntem la putere! Ura!»”, a mai spus Loredana.

1,5 milioane de discuri vândute în comunism

Piesa „Bună seara, iubite!” a fost lansată într-un moment de mare efervescență culturală, în 1988, și a devenit rapid un șlagăr al anilor ’80. Compusă de Adrian Enescu pe versurile poetului Lucian Avramescu, piesa a captivat publicul cu sunetul său inconfundabil și cu interpretarea memorabilă a celor doi artiști.

„Record absolut, discuri cumpărate fizic. Și costa ceva. Dar nu m-am așteptat să mă îmbogățesc”, a mai spus Loredana. Artista a primit 2.400 de lei, salariul mamei sale de învățătoare, pentru respectiva performanță. „Nu de-asta eram deprimată. Aveam posibilitatea să câștig bani din concerte. Având trei concerte pe zi făceam cinste la toată școala în pauza mare la liceu. Le cumpăram bilete de autobuz. Nu asta era problema. Eram extrem de generoasă pentru că aveam bani și nu aveam ce să fac cu ei”, a mai spus Loredana, pe YouTube.

Cu toate că a avut un succes imens, piesa a fost interzisă timp de șase luni, din cauza versurilor considerate prea directe și șocante pentru acea perioadă. Cu toate acestea, a avut și o recunoaștere internațională, fiind premiată de Asociația Posturilor de Radio din Europa.

În ciuda succesului, au apărut și probleme juridice. În 2009, Ion Caramitru a dat-o în judecată pe Loredana Groza pentru punerea piesei pe un album fără consimțământul său. Actorul a câștigat procesul, primind și daune morale în valoare de 6.000 de lei.

„Pentru mine a fost o depresie foarte mare ultima perioadă a comunismului”

Podcastul a oferit oportunitatea pentru Loredana să reflecteze asupra carierei sale tumultuoase și să împărtășească detalii inedite, inclusiv despre perioada dificilă când a fost interzisă pe micul ecran și despre impactul Revoluției din 1989 asupra vieții sale. Cu sinceritate, artista a vorbit și despre depresia trăită după interzicerea pe TV, subliniind că momentul Revoluției a fost pentru ea o „eliberare fantastică”.

„Pentru mine a fost o depresie foarte mare ultima perioadă a comunismului. Mi se părea că nu mai am niciun viitor ca artist. Eram într-o cumpănă a vieții foarte mare. Nu aveam cum să mai evoluez”, a mai povestit Loredana Groza, în podcastul lui Mihai Morar.

