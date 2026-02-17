Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Loredana Groza a vorbit cu sinceritate despre una dintre cele mai profunde experiențe din viața sa: legătura specială cu India, țara care, spune artista, i-a schimbat nu doar perspectiva artistică, ci și felul de a privi viața. Pentru Loredana, India nu este doar o destinație, ci un spațiu al transformării interioare, al reconectării cu sine și al descoperirii unei spiritualități care i-a influențat profund parcursul personal.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cu această ocazie, artista a povestit și despre reîntâlnirea emoționantă cu Iulia Vântur și celebrul actor Salman Khan, un cuplu pe care îl admiră sincer și fără rezerve. Loredana a descris atmosfera caldă și armonioasă din casa celor doi, subliniind respectul profund și echilibrul care definesc relația lor.

În ochii Loredanei, povestea de iubire dintre Iulia Vântur și Salman Khan este mai mult decât o relație celebră – este o adevărată lecție despre respect, maturitate emoțională și devotament.

„Nu este prima oară când ne întâlnim și de fiecare dată parcă suntem și mai aproape, suntem și mai lipsiți de formalisme, pentru că atât Iulia, cât și Salman fac un cuplu extraordinar și de câte ori mă duc la ei acasă sau la fermă, unde am fost acum, îmi dau seama ce relație extraordinară există între ei și ce om extraordinar e, un bărbat care știe cum să iubească, cum să aprecieze femeia din viața lui.

Cred că e o lecție pentru foarte mulți bărbați. Și admir foarte tare acest gen de bărbați galanți care fac totul pentru jumătatea lor. Și, ți-am zis, ne simțim ca în sânul lui Adam pentru că, practic, Salman și Iulia ne fac toate poftele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil. Deci n-am cuvinte să descriu”, a mărturisit Loredana Groza.

Practicile ayurvedice au schimbat-o mult pe Loredana Groza

Experiențele trăite în India și oamenii speciali pe care i-a cunoscut acolo au avut un impact major asupra Loredanei, care continuă să se inspire din această cultură fascinantă. Artista recunoaște că energia, spiritualitatea și valorile descoperite în această parte a lumii au contribuit la evoluția ei ca om și ca artist, consolidându-i convingerea că iubirea autentică și respectul reciproc sunt fundamentale în orice relație.

„Practicile ayurvedice m-au schimbat fundamental, pentru că întotdeauna am căutat această supapă, această ieșire, și pentru mine India este un tărâm, este o dimensiune, o altă dimensiune. Când ajung acolo, este ca și cum ajung într-o altă lume, într-un alt spațiu, nu e Pământ, nu e Terra, este ceva între Pământ și Univers, e o altă planetă, dacă pot să spun așa. Și obiceiurile, misticismul, spiritualitatea care mustește în fiecare colțișor din acea planetă, India, mă repun pe picioare, mă fac să devin un om mai bun, mai integru, mai aware, să fac doar lucruri care contează și nu să-mi pierd timpul, pentru că mi-am dat seama cât de mult timp pierdem făcând lucruri inutile”, a mai spus Loredana Groza pentru sursa mai sus-menționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE