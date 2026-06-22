Medicii văd în cabinete pacienți care și-au aplicat rostopască și fire de păr de cal pe răni deschise

Dr. Raluca Radu mărturisește că pacienții vin adesea la spital după ce au încercat diverse „leacuri” periculoase: „Sunt persoane care vin la noi și ne descriu diverse tipuri de îndepărtare a alunițelor la care apelează. Sunt metode rudimentare de la păr de cal, la diverse soluții caustice locale”

Printre cele mai comune substanțe folosite empiric de români se numără rostopasca, o plantă care face parte din familia Papaveraceae (familia macului). Unele persoane pun această plantă pe piele, mai precis pe papiloame, acei „mici ciucurași” de piele care cresc în relief, în speranța că vor scăpa de aceste formațiuni.

Dermatologul a explicat cum a văzut planta aplicată greșit nu doar pe papiloame, ci și în cazuri mult mai grave: „Am văzut-o aplicată și la nivelul ulcerațiilor, niște leziuni deschise care apar în context de insuficiență venoasă. Practic sunt niște răni la nivelul picioarelor. Planta era aplicată direct pe piele.”

De asemenea, a avut și cazuri de pacienți care și-au legat alunițele cu fire de păr de cal,crezând că astfel vor cădea.

Din fericire, în cazul pacienților pe care i-a văzut dr. Radu, evoluția papiloamelor nu s-a agravat, dar nici nu s-a ameliorat. Dar pot exista consecințe, susține medicul dermatolog.

„E indicat ca pacienții să se abțină de la diverse metode de tratament în absența unui consult medical. Sunt persoane care consideră că își leagă cu părul de cal un papilom și, de fapt, leagă un nev papilomatos, care este mult mai profund, care poate să sângereze foarte mult în acest context. Nu mai vorbesc de suprainfecție și alte riscuri”, avertizează dr. Raluca Radu.

Atunci când se intervine acasă cu astfel de metode rudimentare, se pot produc traumatisme la nivelul pielii, care devin porți de intrare pentru bacterii. În aceste cazuri, medicii trebuie să amâne orice intervenție dermatologică pentru a trata mai întâi infecția.

Mai mult, substanțele caustice sau plantele aplicate direct pot provoca arsuri și reacții alergice severe care necesită tratament separat.

Diferențele dintre alunițe și papiloame

Nu întotdeauna oamenii pot distinge singuri între o alunță și un papilom. Papiloamele sunt niște excrescențe la suprafața pielii determinate de o infecție cu virusul HPV. Ele nu apar din naștere și nu au legătură cu pigmentul pielii.

Alunițele (nevii) sunt formațiuni complet diferite, mult mai complexe. Medicul le împarte în două categorii: alunițele clasice, plane (acele pete maronii de la suprafața pielii, numite nevi pigmentari) și alunițele crescute (nevii papilomatoși), care deși seamănă la formă cu papiloamele, au altă structură.

În timp ce papiloamele sunt prinse de piele doar printr-un „picioruș” subțire, fiind localizate strict la suprafață, alunițele sunt mult mai profunde. Chiar și cele care par crescute în relief (nevii papilomatoși) au o rădăcină adâncă în piele, spre deosebire de papiloame.

Cum se scot corect alunițele și papiloamele?

Medicina modernă oferă soluții rapide, sigure și complet nedureroase, în funcție de tipul leziunii:

Alunițele plane (nevi pigmentari): Cele cu pigment maro se scot doar chirurgical clasic (cu bisturiu, sutură simplă și aplicare de fire). Este cea mai sigură metodă. Alunițele crescute (nevi papilomatoși): Formațiuni complet benigne, fără risc de transformare și cu o bază mică de implantare, se îndepărtează prin electrocauterizare. Tehnologii noi: Pentru papiloame, nevi papilomatoși sau keratoze, în clinicile private se folosește laserul, care oferă o metodă mai puțin invazivă și o rată de vindecare mai rapidă.

Indiferent că vorbim de excizie clasică sau electrocauterizare, vindecarea completă a locului are loc în 3 luni, perioadă în care pacientul trebuie să respecte indicațiile de toaletă locală și îngrijire primite de la medic.

Aproximativ 30% – 40% dintre pacienții care ajung la dermatologie la Spitalul Militar Central vin special pentru probleme din sfera alunițelor și formațiunilor cutanate.

Medicul dărâmă mitul vechi că „nu e bine să te atingi de alunițele de pe față”. Intervenția corectă, bazată pe examen clinic și dermatoscopic, este lipsită de riscuri, ba chiar lăsarea pe loc a unei leziuni suspecte este mult mai periculoasă.

„Sfatul meu este să nu neglijăm pielea, care este cel mai mare organ al nostru, și să o ducem și pe ea la control, cel puțin o dată pe an”, concluzionează dr. Raluca Radu, care e de părere că iarna e sezonul cel mai potrivit pentru a scoate alunițele.

Consultații dermatologice gratuite în perioada următoare

Incidența cancerului de piele, în special a melanomului malign, este în continuă creștere. Melanomul, cel mai agresiv tip de cancer de piele, a devenit al patrulea cel mai frecvent cancer la categoria de vârstă 0-44 de ani în rândul românilor.

Conform datelor furnizate de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), diagnosticarea într-un stadiu incipient poate crește rata de supraviețuire la peste 95%.

Dacă vrei să îți verifici alunițele gratuit și fără bilet de trimitere, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) organizează proiectul „Caravana Derma – Campanie pentru o piele sănătoasă” prin care oferă evaluări preventive, verificarea alunițelor cu risc și depistarea precoce a cancerului de piele în următoarele locații:

Județul Ilfov (Sat Roșu, Comuna Chiajna): 19 iunie, orele 13:00 – 17:00, la Farmacia Convalaria Chiajna (Str. Rezervelor nr. 99, Bl. 2).

19 iunie, orele 13:00 – 17:00, la Farmacia Convalaria Chiajna (Str. Rezervelor nr. 99, Bl. 2). Județul Ilfov (Berceni): 20 iunie, orele 10:00 – 15:00, la Farmacia Minigram Berceni (Bd. 1 Mai, nr. 223).

20 iunie, orele 10:00 – 15:00, la Farmacia Minigram Berceni (Bd. 1 Mai, nr. 223). Județul Dolj (Comuna Sadova): 3 iulie, orele 13:00 – 17:00, la Farmacia Ginkofarm Sadova 2 (Sat Sadova, nr. 2667).

3 iulie, orele 13:00 – 17:00, la Farmacia Ginkofarm Sadova 2 (Sat Sadova, nr. 2667). Județul Vâlcea (Bălcești/Otetelișu): 4 iulie, orele 10:00 – 15:00, la Farmacia Adidana Farm (Str. Căpitan Grigore Otețelișanu nr. 21).

Consultațiile se adresează tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, direct în locațiile menționate.

„Ne dorim ca oamenii să înțeleagă importanța semnalelor pe care pielea ni le transmite și să nu amâne consultul dermatologic. Pentru multe comunități, această caravană reprezintă șansa unui control medical care poate face diferența dintre un diagnostic precoce, cu șanse ridicate de control și tratament eficient, și o afecțiune descoperită într-un stadiu avansat”, a spus Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

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