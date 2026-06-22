„În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 şi viitoarea Magistrală 6, a apărut o situaţie tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere”, au transmis reprezentanţii companiei.

Trenurile circulă temporar pe două tronsoane separate: Gara de Nord 2 – 1 Mai şi Jiului – Străuleşti, în regim dus-întors.

Călătorii sunt informaţi prin sistemele de sonorizare din staţii. Traficul urmează să fie reluat după finalizarea intervenţiilor, mai precizează Metrorex, conform News.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE