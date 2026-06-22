Lili Sandu numără zilele până la următoarea ei escapadă la malul mării, iar până atunci vedeta a publicat fotografii incendiare din vacanțele trecute. „Încă nu e așa dar o să fie fix așa cât de curând! Vacay on my mind…”, a scris Lili Sandu pe contul de socializare.

Urmăritorii au fost atât de impresionați de forma fizică a vedetei. „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?”, „Ești preferata mea, arăți top!”, sunt doar câteva din comentariile internauților.

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Vedeta este recunoscută pentru disciplina de fier de care dă dovadă atunci când vine vorba despre un stil de viață sănătos.

Lili Sandu nu face excese culinare, consumul de carne este unul extrem de redus, după cum a declarat vedeta în urmă cu ceva timp. Mai mult, partenera lui Silviu Țolu face sport aproape zilnic.

„Mănânc carne, dar nu mai mult de o dată, de două ori pe săptămână. Adică încerc să păstrez un echilibru. În toți anii ăștia am și învățat și am înțeles ce trebuie să mănânc, ce este bine pentru mine, pentru organismul meu. Că poate ce mănânc eu nu este bine pentru tine. Spre exemplu, dacă în seara asta am mâncat la 23:30, mâine nu mai mănânc dimineața, mănânc și eu pe la 11:00. Las măcar o fereastră”, a povestit ea recent.

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