Incendiul a izbucnit joi, 9 iulie, în zona localității Los Gallardos, din Andaluzia, iar flăcările s-au extins rapid către zonele împădurite și localitățile din apropiere. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul unor mașini care fuseseră cuprinse de foc, potrivit BBC și serviciului regional de urgență 112 Andaluzia. Aproximativ 1.000 de locuitori au fost evacuați, iar mai multe drumuri au fost închise din cauza incendiului.

Bilanțul incendiului a crescut la 12 morți

Autoritățile anunțaseră inițial moartea a șase persoane, însă bilanțul a fost dublat după ce au fost găsite alte șase victime.

„Numărul persoanelor care au murit în incendiul din Los Gallardos a crescut la 12, după confirmarea altor șase decese”, a transmis guvernul regional al Andaluziei.

Victimele au fost găsite într-un cătun din apropierea localității Bédar, iar unele dintre ele se aflau în vehicule surprinse de înaintarea flăcărilor. Autoritățile spaniole avertizează că bilanțul este încă provizoriu. Liderul guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a descris cele întâmplate drept „o tragedie”.

„Inimile noastre sunt grele și suntem devastați de durere”, a transmis acesta după anunțarea primului bilanț al victimelor.

150 de pompieri luptă cu flăcările

Aproximativ 150 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului care a cuprins zona Los Gallardos și Bédar. Printre răniți se află o persoană transportată la spital după ce a inhalat fum și o alta care a suferit arsuri. Alte patru persoane au fost tratate la fața locului pentru arsuri ușoare și probleme respiratorii provocate de fumul dens.

Unitatea Militară pentru Situații de Urgență din Spania a fost trimisă în zonă pentru a sprijini operațiunile de stingere.

Incendiul a dus și la închiderea unor drumuri importante, în timp ce aproximativ 1.000 de locuitori au fost evacuați preventiv din localitățile aflate în calea flăcărilor.

Un cablu electric căzut ar fi putut provoca incendiul

Mai mulți martori au declarat că incendiul ar fi început după ce un cablu electric a căzut în apropierea șoselei N-340, iar focul s-a extins rapid către o zonă cu vegetație.

Autoritățile nu au confirmat însă până acum cauza incendiului, iar ancheta este în desfășurare. Flăcările au avansat cu viteză mare, alimentate de vânt și de temperaturile ridicate din zonă. Oamenii din mai multe localități și cătune au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Spania, lovită de temperaturi de peste 40 de grade Celsius

Incendiul a izbucnit în timpul unui val de căldură care afectează mai multe țări din sudul Europei. În unele zone din Spania au fost prognozate temperaturi de până la 42 de grade Celsius. În luna iunie, țara a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie zilnică pentru această lună din 1950 și până în prezent, potrivit BBC.

Guvernul spaniol anunțase încă din luna mai că va desfășura în această vară cel mai mare dispozitiv de combatere a incendiilor de vegetație folosit vreodată în țară. Sute de pompieri intervin în această perioadă la incendii majore din Spania, Franța și Portugalia, iar mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Aproape 400.000 de hectare au ars anul trecut în Spania

În 2025, aproximativ 393.000 de hectare de teren au fost distruse de incendii în Spania, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere. Suprafața este de peste șase ori mai mare decât media înregistrată în Spania între 2006 și 2024.

Anul trecut a fost și cel mai grav sezon de incendii de vegetație din Uniunea Europeană de la începutul măsurătorilor, în 2006. Peste un milion de hectare au ars în statele membre, o suprafață echivalentă cu aproape jumătate din teritoriul Țării Galilor.

Europa se încălzește rapid, cu o viteză de aproximativ două ori mai mare decât media globală, potrivit serviciului european Copernicus. Creșterea temperaturilor duce la valuri de căldură mai frecvente, pune presiune asupra rezervelor de apă și favorizează incendiile de vegetație mai intense. Specialiștii avertizează că incendiile grave și frecvente din sudul Europei vor continua să se intensifice în anii următori.

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