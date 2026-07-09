Corina Dănilă și-a pierdut casa și tot e bună de plată. Ce a decis instanța după 10 ani de procese

Viața Corinei Dănilă nu a fost marcată doar de succesul din televiziune și teatru. Actrița a rămas fără locuința cumpărată prin credit, iar problemele financiare au continuat ani la rând. După aproape un deceniu de procese privind creditele contractate în franci elvețieni, Tribunalul București a pronunțat hotărârea definitivă. Decizia nu îi stinge însă toate obligațiile financiare, potrivit cancan.ro.

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Cum au început problemele financiare ale Corinei Dănilă

Totul a început în 2008, când Corina Dănilă a contractat două credite în franci elvețieni, în valoare totală de peste 400.000 de franci elvețieni.

La acel moment, cursul francului era considerabil mai mic decât cel înregistrat în anii următori. Odată cu aprecierea puternică a monedei elvețiene, ratele au crescut semnificativ, iar creditele au fost declarate scadente anticipat.

În cele din urmă, locuința adusă garanție a fost executată silit și vândută la licitație. Suma obținută nu a fost însă suficientă pentru acoperirea întregii datorii.

Executarea silită a continuat și după pierderea locuinței

După vânzarea imobilului, creditorii au continuat executarea silită pentru recuperarea diferenței rămase. Potrivit documentelor depuse în instanță, veniturile actriței au fost poprite, iar timp de mai mulți ani i-a fost reținută până la jumătate din salariul net încasat de la TVR, până la suspendarea executării prin notificarea de dare în plată.

„În paralel, a fost înfiinţată o poprire distinctă pentru acest contract de credit în dosarul nr. 731/2014 asupra tuturor veniturilor sale, fiind executate din sume din drepturi conexe şi salariul sau ca angajat al Televiziunii Române cu sediul în Bucureşti, până în prezent fiind executaţi peste 60.000 de lei din aceste venituri fără ca aceste sume să fie încasate în contul creditului, ci numai a cheltuielilor de executare”, se arată în motivarea depusă de către vedetă.

În actele aflate la dosar este prezentată și situația personală a actriței, despre care avocatul a susținut că devenise un caz cunoscut în spațiul public după pierderea locuinței și în contextul în care avea în întreținere un copil minor.

„Pentru deplina dovedire solicităm ataşarea acestui dosar extrem de voluminos și care denotă realitatea tragică în care se afla apelanta-reclamantă”, a susținut avocatul actriței în fața instanței.

Corina Dănilă a cerut stingerea datoriilor prin Legea dării în plată

În încercarea de a încheia litigiul, Corina Dănilă a apelat la prevederile Legii dării în plată. Actrița a solicitat instanței să constate stingerea obligațiilor rămase după executarea silită, argumentând că aprecierea francului elvețian a reprezentat o situație excepțională, imposibil de anticipat la momentul semnării contractelor de credit.

Judecătorii au apreciat că majorarea cursului francului elvețian i-a afectat în mod semnificativ situația financiară și au recunoscut existența unei situații excepționale. Totuși, au considerat că acest aspect nu justifică ștergerea integrală a obligațiilor rămase.

Tribunalul București a pronunțat hotărârea definitivă

Prin hotărârea definitivă pronunțată recent, Tribunalul București a menținut soluția primei instanțe și a dispus adaptarea contractelor de credit.

Concret, datoria rămasă va fi recalculată folosind cursul francului elvețian de la momentul încheierii contractelor, la care se adaugă cel mult 52,6%. Instanța nu a dispus însă stingerea completă a obligațiilor financiare.

În apel, Corina Dănilă a susținut inclusiv că, dacă imobilul ar fi fost valorificat într-un termen mai scurt, creanța ar fi putut fi acoperită într-o proporție mai mare. Vila a fost adjudecată pentru 490.000 de lei, însă suma nu a acoperit întreaga datorie.

De asemenea, actrița a arătat că executarea silită asupra salariului a continuat ani întregi, deși locuința fusese deja pierdută. Judecătorii au respins apelul, punând capăt procesului început în urmă cu mai mulți ani. În urma deciziei definitive, Corina Dănilă va continua să achite datoria recalculată în condițiile stabilite de instanță.

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