În ultimele zile, numele Alex Stamate a ajuns peste tot pe TikTok și Instagram, după ce artista independentă Laura Bălan a lansat o piesă inspirată, spune ea, dintr-o experiență personală. Refrenul melodiei a fost preluat în mii de videoclipuri, iar utilizatorii, vedetele și numeroase branduri au intrat în joc, transformând un nume necunoscut într-un adevărat fenomen online.

Cum a început fenomenul „Alex Stamate”

Totul a pornit de la melodia lansată de Laura Bălan, care spune povestea unei dezamăgiri în dragoste. Piesa îl menționează în mod direct pe Alex Stamate, iar refrenul a devenit rapid viral pe TikTok.

„O să strig în gura mare… Ești un nesimțit! Alex Stamate e tipul care m-a rănit!” este versul care apare în mii de clipuri publicate în ultimele zile.

Melodia are toate ingredientele unui fenomen viral: o poveste despre o despărțire, o presupusă trădare și un personaj misterios despre care publicul încearcă să afle cât mai multe.

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Versurile care au stârnit curiozitatea internauților

Un alt fragment din piesă a atras atenția utilizatorilor și a fost folosit în numeroase videoclipuri. „M-a înșelat cu tipa de la etajul opt! Bătrânica de alături mi-a spus că i-a văzut de atâtea ori… Dar nu am crezut până nu am văzut cu propriii mei ochi.”

Pe TikTok, utilizatorii au început să interpreteze povestea în propriul stil. Unii au realizat clipuri dramatice, imaginându-și rolul persoanei înșelate, în timp ce alții au transformat refrenul într-o glumă adresată prietenilor care poartă numele Alex Stamate.

Între timp, mai multe persoane cu acest nume au povestit că au fost întrebate de cunoscuți dacă sunt „Alex Stamate din melodie”.

TikTok a transformat un nume obișnuit într-un fenomen

În doar câteva zile, piesa a fost folosită în mii de videoclipuri, iar comentariile au început să se înmulțească.

Pe măsură ce melodia a devenit virală, secțiunea de comentarii s-a umplut de reacții amuzante și mesaje din partea internauților, care au intrat rapid în jocul lansat de piesă. Mulți au făcut glume pe seama personajului principal, în timp ce alții au fost curioși să afle dacă Alex Stamate există cu adevărat. Printre cele mai distribuite comentarii se numără: „Foarte tare idee”, „Toți prietenii mei îl urăsc pe Alex Stamate”, „Foarte frumos compusă, bravo! Continuă, ești peste «cântăreții» din România”, „Bravo, fată! Producția e excelentă, iar nivelul de răzbunare este absolut delicios”, „Alex Stamate sigur nu s-a așteptat niciodată la așa ceva”, „Alex Stamate nu e chiar un nume atât de rar și specific, deci…”, „E ok, există mai multe adevăruri. Așteptăm versiunea domnului Alex Stamate”, „Frate, dar să spună unul în comentarii care faza”, „Mereu este un Alex…” și „Cine e Alex ăsta și ce a făcut?”.

Vedetele și brandurile au intrat imediat în trend

Succesul melodiei a depășit rapid platforma TikTok, iar numeroase vedete și companii au publicat propriile mesaje inspirate de fenomen.

Festivalul UNTOLD a transmis: „Alex Stamate, tu nu mai ai voie la UNTOLD!”

Și Selly a intrat în joc: „Acest clip este pentru Alex Stamate. Nu ai voie să te dai pe tobogane, nici la jocuri arcade, nu ai voie nici să-ți cumperi haine, accesorii, nimic din toate astea. Nici măcar mărci cu NIBIRU nu ai voie. Nu ai voie nici să mănânci absolut nimic. Nu ai voie să vii la NIBIRU. Pentru toți ceilalți, vă aștept la NIBIRU, începând cu 16 iulie.”

Artistul Andrei Bănuță a scris: „Numai Alex Stamate să nu fii zilele astea…”

Și Codin Maticiuc a publicat un videoclip alături de Anghel Damian, însoțit de mesajul: „Eu cu Anghel Damian în drum spre Sile, să îi spunem de Alex Stamate.”

Toate aceste reacții au fost realizate într-o notă umoristică și fac parte din valul de conținut viral care circulă pe rețelele sociale.

Există cu adevărat Alex Stamate?

Până în acest moment, nu există informații confirmate public despre identitatea persoanei menționate în melodie.

Tocmai acest mister a contribuit la succesul piesei. Internauții continuă să caute răspunsuri, iar numele Alex Stamate apare zilnic în noi videoclipuri, comentarii și glume distribuite pe TikTok și Instagram.

Fie că este inspirată dintr-o poveste reală sau reprezintă doar o alegere artistică, melodia Laurei Bălan a depășit statutul de simplă lansare muzicală și s-a transformat într-unul dintre cele mai comentate fenomene virale ale momentului în România.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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