Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție în urma accidentului din Vrancea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a anunțat: „La nivelul județului Vrancea a fost activat Planul Roșu de Intervenție ca urmare a unui accident rutier produs pe DN2 – E85, în localitatea Cotești, unde un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile”.

11 pasageri se aflau în microbuzul care s-a răsturnat

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și patru ambulanțe SMURD. În acțiune au participat și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea.

În microbuz, la momentul accidentului, se aflau 11 persoane. Cinci dintre acestea au fost rănite, iar trei au ajuns la spital pentur investigații.

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