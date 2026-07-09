Andreea Sasu și Philipp Plein și-au deschis locuința pentru o ediție specială a podcastului „Nocturn”, realizat de Alex Dobreanu. Vila impresionantă, grădina amenajată ca o junglă, camera copiilor și colecția de mașini de lux au atras imediat atenția celor care au urmărit imaginile.

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Andreea Sasu și Philipp Plein au deschis ușa casei în care locuiesc

Andreea Sasu și creatorul de modă Philipp Plein formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună un copil. Designerul mai are alți trei copii din relațiile anterioare. Recent, cei doi au primit vizita lui Alex Dobreanu, care a filmat o ediție specială a podcastului „Nocturn” chiar în locuința lor.

Imaginile oferă o privire asupra vilei în care trăiesc Andreea Sasu și Philipp Plein, o proprietate de mari dimensiuni, cu încăperi spațioase și un design atent ales.

Vila impresionează prin dimensiuni și amenajare

Locuința cuplului dispune de mai multe camere, decorate într-un stil modern, iar exteriorul este dominat de o grădină generoasă. Designerul a povestit că și-a dorit ca spațiul verde din jurul casei să semene cu o junglă, motiv pentru care a plantat numeroase specii de arbori și plante exotice.

„Pentru mine, frumusețea acestui loc sunt copacii, cactușii, astea sunt agave (…) Am plantat acești cactuși și uite cât de mare este acum, are 7 metri”, a declarat Philipp Plein în cadrul podcastului „Nocturn”.

Camera copiilor, una dintre cele mai spectaculoase încăperi

Una dintre camerele care au atras atenția este cea destinată copiilor. Încăperea este amenajată astfel încât cei mici să aibă suficient spațiu pentru joacă, iar unul dintre elementele care ies imediat în evidență este o dubă decorativă în interiorul căreia au fost așezate numeroase jucării de pluș.

Spațiul este gândit pentru activitățile copiilor și completează amenajarea modernă a vilei.

Andreea Sasu deține o colecție impresionantă de mașini de lux

Pe lângă locuință, imaginile au surprins și o parte din colecția de automobile a cuplului. Andreea Sasu conduce mai multe mașini de lux, ale căror valori ajung la sute de mii de euro.

Garajul completează imaginea proprietății și reflectă pasiunea lui Philipp Plein pentru automobilele exclusiviste.

O poveste de dragoste începută în urmă cu mai mulți ani

Andreea Sasu și Philipp Plein sunt împreună de mai mulți ani și au împreună un copil. Relația lor a început după despărțirea creatorului de modă de Lucia Bartoli, alături de care are doi băieți.

În prezent, cei doi își împart timpul între proiectele profesionale și viața de familie, iar imaginile din locuința lor au stârnit numeroase reacții în mediul online, după apariția podcastului filmat chiar în vila în care locuiesc.

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