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Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre relația pe care Victor Slav o are cu fiica lor, Sofia, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars. Vedeta susține că fostul soț se implică foarte puțin în creșterea copilului și spune că cea mai mare parte a responsabilităților îi revine ei.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au fost căsătoriți și au împreună o fiică, Sofia, care în luna septembrie va împlini 10 ani.

După divorț, fiecare și-a continuat viața, însă au rămas legați prin rolul de părinți ai fetiței lor. Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, Bianca Drăgușanu a declarat că fostul ei soț se implică foarte puțin în creșterea Sofiei și că ea este cea care suportă cea mai mare parte a responsabilităților.

„Normal (n.r. – E o femeie care își crește copilul singură). Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău. Nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami”, a declarat Bianca Drăgușanu.

„Femeia trebuie să fie independentă”

În același interviu, Bianca Drăgușanu a vorbit și despre importanța independenței financiare, spunând că femeile trebuie să se poată baza pe propriile forțe. Vedeta a mărturisit că are mai multe activități profesionale și că muncește constant pentru a-i oferi fiicei sale tot ce are nevoie.

„(…) În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minimum un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Astea două chestii sunt obligatorii. Eu am trei joburi, de multe ori chiar și patru”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează un cuplu de aproape șase ani

Pe plan personal, Bianca Drăgușanu trăiește de aproximativ șase ani o relație cu Gabi Bădălău. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului, chiar dacă au existat numeroase speculații privind viața lor de cuplu.

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