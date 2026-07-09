Anual, aproximativ un milion de români trec granițele turcești și vizitează Istanbulul, potrivit lui Haluk Sarıgül, Events Assistant Manager al TGA.

Pentru cei peste un milion de români care aleg să viziteze orașul în fiecare an, Istanbulul reprezintă o lecție de istorie și o experiență senzorială completă, susținută de o scenă gastronomică extrem de variată, care include rețete tradiționale vechi, cât și reinterpretări moderne.

O perspectivă de pe puntea parțial acoperită a unei ambarcațiuni, privind spre o așezare urbană densă așezată pe o colină, dominată de o moschee mare, vizibilă peste o întindere de apă pe care circulă alte vapoare, în prim-plan dreapta fluturând un steag care conține o semilună și o stea.
Istanbul. Foto: Dana Arambescu/ Libertatea

Fiecare cartier din Istanbul are o personalitate aparte

Deși este o aglomerare urbană uriașă, Istanbulul este compus din districte cu un caracter unic, care lasă impresia unor mici orașe independente.

Eminönü, punctul principal de sosire pentru feriboturile care traversează Strâmtoarea Bosfor, oferă o introducere dinamică în viața locală, primindu-și vizitatorii cu străzi întortocheate, magazine colorate și arome intense de mâncare. La doar o scurtă plimbare distanță, urcând pe a treia colină a orașului printre alei pline de atmosferă, se dezvăluie impunătoarea Moschee Süleymaniye, unde sunt înmormântați Suleyman Magnificul și soția sa, Roxalena.

Pasionații de fotografie și artă au la dispoziție zone extrem de ofertante vizual, de la casele multicolore din cartierul Balat, până la picturile murale stradale din Yeldeğirmeni, o enclavă artistică renumită pentru ritmul său relaxat de viață. De asemenea, zonele Karaköy și strada İstiklal atrag publicul creativ datorită galeriilor de artă și artiștilor stradali, în timp ce Kadıköy și Moda sunt faimoase pentru librăriile independente și piețele organizate în aer liber.

O stradă pietruită, în pantă ușoară, mărginită pe o parte de vegetație bogată, iar pe cealaltă de un șir de case tradiționale din lemn, cu fațade ornamentate, balcoane ieșite în afară și ferestre mari, pe trotuar aflându-se câțiva trecători.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Pentru turiștii care își doresc momente de liniște și un cadru pitoresc, Kuzguncuk, cartier al cărui nume se traduce drept micul corb, este alegerea ideală, remarcându-se prin străzi umbrite de copaci, cafenele cochete și buticuri locale. La polul opus, cei care caută luxul și atmosfera selectă pot merge în fostele sate pescărești Arnavutköy și Bebek, zone unde elita orașului se adună pentru a lua masa în restaurante elegante de pe coastă.

De asemenea, Istanbulul este unul dintre singurele orașe din lume unde moscheile, sinagogile și bisericile creștine sunt construite unele lângă altele. În același timp, stilul de viață al localnicilor și vizitatorilor deopotrivă este și el extrem de variat: în aceeași privire poți vedea femei acoperite din cap până în picioare, cu niqab pe cap, și femei îmbrăcate sumar, de vară, ca în țările liberale. În plus, deșii turcii de religie musulmană nu consumă, de obicei, alcool sau tutun, minoritățile culturale au aceste obiceiuri.

Istanbulul este un paradis al cumpărăturilor

Istanbulul reprezintă o destinație de top și pentru pasionații de cumpărături, oferind produse unice, de la covoare țesute manual (kilimuri) și materiale textile tradiționale, până la obiecte complexe din ceramică.

Cel mai cunoscut punct de plecare este Marele Bazar, una dintre cele mai vechi și mai mari piețe acoperite din întreaga lume, care adăpostește peste 4.000 de magazine. În inima acestui bazar se află Cevahir Bedesteni, un sector istoric dedicat bijuteriilor de valoare, antichităților și bunurilor de lux.

În imediata apropiere, districtele Mahmutpaşa și Mercan Yokuşu sunt specializate în materiale textile și articole pentru casă, în timp ce zona Beyoğlu este recunoscută pentru artă și design contemporan. În schimb, iubitorii de articole retro, afișe vechi de film și discuri de vinil pot lua tramvaiul către cartierele Galata și Çukurcuma, adevărate repere pentru pasionații de cultură vintage.

Mâncarea turcească îți schimbă stilul de viață cât timp vizitezi Istanbulul

Bucătăria turcească excelează prin utilizarea unor ingrediente proaspete, locale și de sezon, transformând fiecare masă într-o poveste. O zi în Istanbul începe în mod tradițional cu un mic-dejun turcesc complet (kahvaltı), un adevărat festin culinar care include pâine proaspăt coaptă, simit, un covrig cu susan, tradițional turcesc, brânzeturi locale, patiserie și ouă gătite cu sucuk, totul fiind acompaniat de un consum continuu de ceai negru, numit çay.

Următoarea oprire recomandată este Bazarul de Mirodenii, unde tarabele încărcate cu condimente exotice și fructe uscate oferă un spectacol vizual și olfactiv deosebit. După o pauză revigorantă cu o cafea turcească măcinată proaspăt, prânzul poate fi servit într-o „esnaf lokantası” – restaurante tradiționale accesibile, unde meșteșugarii și comercianții locali mănâncă preparate gătite în casă.

Iar cina poate fi servită fie pe o croazieră pe Bosfor, prevăzută cu muzică live, dar și la baza podului Bosfor, cu o priveliște spre partea asiatică a continentului și spre bărcile ce traversează strâmtoarea învolburată.

Într-o privire de ansamblu, Istanbulul pare că este un oraș care nu doarme niciodată și este complet împânzit de oameni și pisici prietenoase, care de-abia așteaptă să fie descoperit de cât mai mulți turiști. Românii pot face asta acum mult mai ușor, după ce Animawings a adăugat Instanbulul pe lista destinațiilor zborurilor charter pe care le operează acum începând din octombrie 2025.

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