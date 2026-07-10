În schimb, benzina stagnează la 8,62 de lei/litru de două săptămâni și sunt mici fluctuații de preț astăzi, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, vineri, 10 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București rămâne 8,62 lei/litru, cost care se menține din 26 iunie, adică de două săptămâni, fiind practicat de stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Socar, de asemenea, vinde benzina tot cu 8,62 de lei/l, la preț constant de miercuri.

Stațiile Lukoil au ieftinit ușor benzina standard la 8,62 de lei/l, comparativ cu 8,63 de lei/litru, cotație practicată de joia trecută (o diferență de 0,01 lei).

Stațiile Rompetrol afișează vineri, 10 iulie 2026, un preț de 8,64 de lei/l, constant de marți.

Și MOL a redus ușor azi prețul benzinei, la 8,66 de lei/l, de la 8,67, cât era ieri (o diferență de 0,01 lei).

În schimb, OMV a crescut ușor costul carburantului, care a ajuns vineri la 8,68, de la 8,67 de lei/l, cotația din ziua precedentă (o majorare de 0,01 lei).

Prețurile la benzină au rămas constante în general, la unele stații fluctuează, însă cu mici diferențe de cost.

Dintre principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca are în continuare cea mai ieftină benzină standard, la 8,59 de lei/litru, preț constant din 26 iunie. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 de lei/litru, cost neschimbat tot din 26 iunie.

Cât costă motorina în București, vineri, 10 iulie 2026

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din București este azi de 9,39 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Stațiile Lukoil au ieftinit carburantul și în vând azi cu 9,39 de lei/l, comparativ cu 9,49 de lei/litru, preț constant de duminică (o diferență de 0,10 lei).

Socar menține costul de ieri al motorinei standard și o comercializează cu 9,39 de lei/l.

Stațiile MOL au redus și ele costul carburantului la 9,40 de lei/l, de la 9,45 de lei/l, prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,05 lei).

Rompetrol afișează un preț de 9,41 lei/l pentru acest carburant, cost constant comparativ cu ziua de ieri.

La fel, OMV păstrează cotația de ieri și comercializează motorina, vineri, 10 iulie 2026, cu 9,45 de lei/l.

Se observă că unele stații de carburanți au redus prețul motorinei, iar diferențele de preț dintre ele sunt acum destul de strânse.

Raportat pe orașe, Cluj-Napoca a rămas cu prețul de 9,39 de lei/l la motorină, constant de sâmbătă. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul poate fi cumpărat tot cu 9,39 de lei/l, la fel ca ieri.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 10 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,59 de lei/l, preț constant de miercuri, și este disponibilă la o stație Partener Rompetrol din Arad, str. Zimbrului, nr. 101B.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 8,98 de lei/litru, neschimbat de marți, și poate fi găsit la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală (DN7), nr. 172.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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