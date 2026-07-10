Hoții scot senzorii radar din spatele emblemei Volkswagen

Potrivit informer.rs, ținta hoților este modulul radar montat în spatele emblemei mari de pe grila frontală a mașinii, iar operațiunea durează mai puțin de 30 de secunde.

Cu ajutorul unei șurubelnițe, infractorii desprind rapid sigla și smulg senzorul utilizat de sisteme precum pilotul automat adaptiv și frânarea automată de urgență.

După furt, pe tabloul de bord apar imediat mai multe mesaje de eroare, iar sistemele electronice de asistență la condus devin nefuncționale, ceea ce poate afecta siguranța utilizării autovehiculului.

Înlocuirea radarului și recalibrarea sistemelor într-un service autorizat pot costa peste 2.500 de euro.

Ce este „mouse jacking”, tehnica prin care hoții fură mașini. Totul durează doar câteva minute

Componente greu de reutilizat

Situația este cu atât mai frustrantă pentru proprietari cu cât, în multe cazuri, piesele furate sunt dificil de utilizat pe alte vehicule. Senzorii radar sunt componente electronice codificate pentru vehiculul pe care au fost instalați din fabrică și nu pot fi montați pur și simplu pe o altă mașină fără proceduri speciale de programare și calibrare într-un service autorizat.

Cu toate acestea, furturile continuă deoarece componentele sunt revândute pe piața neagră unor ateliere care acceptă astfel de piese.

Cum își pot proteja șoferii mașinile

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea riscului de furt:

  • parcarea mașinii în locuri bine iluminate și supravegheate video;
  • montarea unor sisteme suplimentare de protecție pentru grila frontală;
  • acoperirea emblemei frontale atunci când automobilul este lăsat o perioadă mai lungă într-o parcare publică, pentru a descuraja hoții care caută în mod special aceste modele.

În unele țări, importatorii Volkswagen au început să ofere reduceri pentru achiziționarea pieselor de schimb, cu prezentarea procesului-verbal întocmit de poliție.

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