Pe 30 decembrie, Vasile Groza a murit. În spațiul public s-a vehiculat că acesta s-a stins din viață la începutul lunii ianuarie, când Loredana Groza a postat un mesaj despre tatăl ei, dar, de fapt, acesta s-a stins în penultima zi a anului trecut.

Loredana Groza, în doliu de Revelion 2026

Elena Boncea, nepoata lui, a avut un mesaj dureros. „Pe data de 30 decembrie Bunul Doamne Doamne a făcut decizia să îl ducă pe bunicul meu scump și drag pe care l-am iubit mai mult decât orice pe pământ la el în porțile paradisului…

mi-e greu să scriu despre asta, dar pentru mine a însemnat întregul univers și am avut ocazia să mă bucur de el aproape 27 ani… fericirea vieții mele a plecat unde o să îi fie mai ușor și lin pentru sufletul lui plin de stele. Te iubesc, Tataie. Pentru totdeauna a ta, Lușh”, a transmis Elena Boncea.

Deși a fost doborâtă de suferință după pierderea tatălui, Loredana Groza a fost nevoită să onoreze contractele de Revelion 2026. La Sibiu ea a cântat în noaptea dintre ani, unde a apărut la o petrecere îmbrăcată în negru.

„Am început anul alături de un artist pe care îl iubesc din tot sufletul! Unică, inegalabilă Loredana Groza”, a scris cântăreața de muzică Andreea Haisan pe Facebook, la o poză cu Loredana Groza. „Sufletul Loredanei e negru acum… Și totuși artistul e artist, trebuie să și onoreze contractele…”, a comentat un fan.

Mesajul Loredanei Groza pe 1 ianuarie, după moartea tatălui

După trei luni petrecute în spital, Vasile Groza a murit. „Am sperat că momentul asta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată…

Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui, Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!”, și-a început ea mesajul.

A continuat vorbind despre viața tatălui ei. „A venit pe lume aparent fără nici o șansă… orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți… Visul lui a fost să scrie… chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie. Dar în fiecare zi și a urmat destinul… a scris… pentru că s-a născut poet… natural, autodidact.

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sunt mândră de tine, TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești!”.

„Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferință până la ultima suflare! Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grijă, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tată aproape 3 luni, zi și noapte🙏🏻

Nu vreau să-ți spun adio, dragă TATĂ, niciodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață.. Tu pentru mine ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine🙏🏻 Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul❤️ Drum lin în pace și lumină! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș”.

Înmormântarea a avut loc pe 2 decembrie, la Cimitirul Bellu, unde Loredana Groza a purtat alb.